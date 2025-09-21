Külföld :: 2025. szeptember 21. 23:52 ::

Charlie Kirk egy igazi apostol, "napjaink Szent Pálja”

Annak idején már Alexis de Tocqueville is megemlítette, hogy az amerikaiak általában szinte mindenhez másként viszonyulnak, mint a normális emberek, így a valláshoz is, amint azt legutóbb Timothy Dolan amerikai bíboros is eklatánsan bizonyította.

Ha valaki esetleg eddig még nem tudta volna, hogy ki is volt valójában Charlie Kirk, az most tőle megtudhatta.

Az Amerikai Püspöki Konferencia egykori elnöke, az egyik legbefolyásosabb amerikai prelátus szerint a meggyilkolt konzervatív vezető „egy misszionárius, egy evangélista, egy hős volt: napjaink Szent Pálja”.

Dolan New York érsekeként éles kritikát kapott a papok által elkövetett szexuális visszaélésekkel kapcsolatos botrányok kezelése miatt. Például azért, mert 57 millió dollárt átutalt egy temetői alapítványnak, hogy a csődeljárás során megvédje az egyházi vagyont a papi molesztálások áldozataitól. Emellett 20 000 dolláros kifizetéseket engedélyezett „hallgatási pénzként” a pedofiliával vádolt papoknak, hogy ösztönözze őket a papi hivatás feladására. Állítólag figyelmen kívül hagyta vagy nem jelentette a papok által elkövetett gyermekbántalmazásokat, és egy ez évi perben megnevezték őt papnövendékek bántalmazásának eltussolásában.

Úgy tűnik, hogy most ezzel a kijelentésével is hullámokat kavart, a Twitter vallásos miliőjében egyesek profánnak, mások pertinensnek minősítve azt. A szemben álló felek az ilyen esetekben szokásos nem éppen krisztusi szellemű személyeskedések mellett Kirk karrierjére vonatkozó információkat is ütköztettek egymás cáfolata vagy meggyőzése végett Dolan álláspontja kapcsán. Alább ezekből következik egy reprezentatív válogatás annak eldöntéséhez, hogy Charlie Kirk mennyire volt „szentéletű”, és valóban rászolgált-e a szentségre.



„Újjászületett” evangéliumi kereszténycionistaként lényegében egész politikai pályafutása során Izrael elkötelezett támogatójának számított, ahogyan az ebben a politikai miliőben biblikusan kötelező. „Ha ez a kép zavar, része vagy a problémának.”



Kirk szerint azok, akik a zsidókat okolják a problémáinkért, „ördögiek” és „rohadt az agyuk”. Neves keresztény-konzervatív entellektüelként tudja, hogy az egyetlen erkölcsös álláspont a muszlimokat és a feketéket okolni minden problémánkért



„Meg kell szereznünk az erkölcsi részarányosságunkat: Izrael a jó fiú, a Hamász a rossz.”



Védelmezte Izrael minden gázai mészárlását, és minden elérhető platformot felhasznált, hogy igazolja a gázaiak éheztetését. „A gázai nők és gyermekek halála a Hamász hibája, nem Izraelé, ahogyan a második világháborúban a japánok halála Japán hibája, nem Amerikáé. Ha egy kormány belekezd egy kiprovokálatlan, gyilkos agresszióba, akkor mindenért őt kell hibáztatni, ami ebből következik.” (X, 2023.10.17.)



Ejal Jakobi cionista zsidó felhívja a figyelmet az amerikai muszlim lobbi (CAIR) egyik vidéki tisztviselőjének zsidóellenes kirohanására, mire Kirk ezt válaszolja: „A CAIR messze a legveszélyesebb idegen lobbi Amerikában, amelyet deportálni kell, és meg kell tanulni, hogy ki szivárog be Amerikába.” Az Infostormer korrigálja: „Tévedés, a zsidó AIPAC a legveszélyesebb lobbi.”



Azt mondta, hogy a keresztények kötelesek támogatni Izraelt



Szerette Izrael. „Izrael megváltoztatta az életemet, megerősítette a hitemet, valósággá tette a Biblia népét, és a legértékesebb emlékeket adta nekem a feleségemmel.”



Nem volt sem rasszista, sem fehér fajvédő, mert úgy vélte, hogy ha Amerika 90 százalékig indiai, de keresztény lenne, akkor is Amerika lenne



Támogatta a tömeges bevándorlást Japánba, és rossznak tartotta, hogy a szigetország népességének alig 2 százaléka bevándorló



Megdicsérte Trumpot, mert kiharcolta, hogy Botswanában ne büntessék a pederasztiát, „monumentális teljesítménynek” nevezve azt

„Kikapcsolom a telefonom szombatonként. Megtisztelem a sábeszt.”



Trumpista drag queeneket engedett az eseményeire



Az abortusz fundamentalista ellenzőjeként még a saját lánya esetében sem járult volna hozzá ahhoz, ha azt 10 évesen megerőszakolták volna



A meggyilkolása előtti éjszakán egy izraeli rabbival találkozott szellemi munícióért Izrael védelméhez az egyetemi vitákban

Dolan kijelentéséről jelenleg is vitatkoznak a Twitteren. Míg a nem amerikaiak általában megütközéssel fogadták azt, sőt egyesek közülük gúnyosan reagáltak rá, addig az amerikaiak elsöprő többségükben támogatják Charlie Kirk szentté avatását. Ez nem vicc. Amint azt már oly sokszor bebizonyították a történelem folyamán, tőlük tényleg minden kitelik. Ebben is a bibliai liblingjeikre hasonlítanak.

GI