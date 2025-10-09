A Janaf horvát kőolajvezeték-üzemeltető vállalat nem eladó, ilyen lehetőséget a kormány nem fontolgat - jelentette ki Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök csütörtökön a kabinet ülésén.
"Az Adria-kőolajvezeték nem eladó. Horvát volt, és az is marad" - hangsúlyozta Plenkovic azokra a sajtóhírekre reagálva, miszerint a Mol-csoport érdeklődik részesedés megvétele iránt a Janafban.
A Mol a Janaffal folytatott tárgyalások után szerdán közleményében azt írta: javasolta a horvát vállalatnak, hogy tanulmányozza a legjobb nemzetközi példákat azokról a nyugat-európai szállítási vállalati tulajdonosi struktúrákról, ahol a kőolajat felhasználók tulajdonosi jelenléte garantálja a méltányos árazást és a folyamatos rendelkezésre állást.
A kormányfő kiemelte: a Mollal a horvát fél továbbra is jó kereskedelmi kapcsolatokat, kedvező árakat és stabil olajellátást kíván fenntartani, ám a tulajdonkérdés "nincs napirenden".
Plenkovic újfent emlékeztetett, hogy a Janaf készen áll arra, hogy elegendő mennyiségű kőolajat szállítson a Mol magyarországi és szlovákiai finomítóinak teljes kapacitáskihasználásához.
A zágrábi székhelyű vállalat üzemelteti az 1974 és 1979 között megépült Adria-kőolajvezeték horvátországi szakaszát, amely hazai és külföldi felhasználók számára is lehetővé teszi a nyersolaj szállítását. Tevékenységének kisebbik részét az olaj és az olajszármazékok raktározása, valamint a folyékony rakomány átrakodása teszi ki.
A Janaf tagja a mediterrán olajipari csoportnak, a MOIG-nak (Mediterranean Oil Industry Group).
(MTI)