Külföld :: 2025. október 11. 09:26 ::

Az elvtársak éljenzése a tetőfokára hágott, mikor meglátták Pufi új játékszerét

Észak-Koreában a kormányzópárt, a Koreai Munkapárt megalakulásának 80. évfordulója alkalmából rendezett katonai parádén felvonultattak többek között egy újonnan kifejlesztett, Hwasong-20 interkontinentális ballisztikus rakétát.

A katonai parádét Phenjanban, a Kim Ir Szenről elnevezett téren tartották Kim Dzsongün észak-koreai vezető mellett egyebek között Kína, Oroszország és Vietnám magas rangú képviselőinek jelenlétében. Li Csiang kínai miniszterelnök és To Lam, a vietnámi kommunista párt főtitkára állt Kim Dzsongün két oldalán, míg Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, jelenleg az orosz biztonsági tanács alelnöke pedig To Lam mellett.





The parade also featured a unit said to have fought alongside Russian forces in Kursk, marching under both North Korean and Russian flags. pic.twitter.com/axWKEFTQsq North Korea has unveiled a new Hwasong-20 ICBM at a military parade marking the 80th anniversary of its ruling Workers' Party.The parade also featured a unit said to have fought alongside Russian forces in Kursk, marching under both North Korean and Russian flags. https://t.co/TZYGKnb0Nh October 11, 2025

A KCNA észak-koreai hírügynökség a bemutatott új interkontinentális ballisztikus rakétát "a legerősebb nukleáris stratégiai fegyverrendszernek" írta le.

A KCNA szeptemberben számolt be egy új, nagy tolóerővel működő szilárd üzemanyagú rakétahajtómű tesztjéről, amivel kapcsolatban akkor megjegyezte, hogy azt a fejlesztés alatt álló új generációs Hwasong-20 interkontinentális ballisztikus rakétához fogják használni.





North Korea celebrated the 80th anniversary of the Workers’ Party of Korea (WPK).



They Featured a grand display in Pyongyang, fireworks, games, and a military parade.



Also unveiled a ICBM (Missile) likely a Hwasong-20 or new Hwasong-17.



Kim Jong un also Attended. Just Now 🚨North Korea celebrated the 80th anniversary of the Workers’ Party of Korea (WPK).They Featured a grand display in Pyongyang, fireworks, games, and a military parade.Also unveiled a ICBM (Missile) likely a Hwasong-20 or new Hwasong-17.Kim Jong un also Attended. pic.twitter.com/rsx0rQBZSF October 10, 2025

Az észak-koreai hírügynökség beszámolója szerint "ahogy a Hwasong-20 interkontinentális ballisztikus rakéta, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság legerősebb nukleáris stratégiai fegyverrendszere, belépett a térre, (...) a nézők lelkes éljenzése a tetőfokára hágott."

A KCNA jelentése szerint a parádén egyebek között rövidebb hatótávolságú ballisztikus, cirkáló és szuperszonikus rakéták is voltak, amelyekről Észak-Korea korábban úgy nyilatkozott, hogy képesek nukleáris csapást mérni a rivális Dél-Korea területén lévő célpontokra.

(MTI)