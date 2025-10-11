Észak-Koreában a kormányzópárt, a Koreai Munkapárt megalakulásának 80. évfordulója alkalmából rendezett katonai parádén felvonultattak többek között egy újonnan kifejlesztett, Hwasong-20 interkontinentális ballisztikus rakétát.
A katonai parádét Phenjanban, a Kim Ir Szenről elnevezett téren tartották Kim Dzsongün észak-koreai vezető mellett egyebek között Kína, Oroszország és Vietnám magas rangú képviselőinek jelenlétében. Li Csiang kínai miniszterelnök és To Lam, a vietnámi kommunista párt főtitkára állt Kim Dzsongün két oldalán, míg Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, jelenleg az orosz biztonsági tanács alelnöke pedig To Lam mellett.
North Korea has unveiled a new Hwasong-20 ICBM at a military parade marking the 80th anniversary of its ruling Workers' Party.— Raphael Rashid (@koryodynasty) October 11, 2025
The parade also featured a unit said to have fought alongside Russian forces in Kursk, marching under both North Korean and Russian flags. https://t.co/TZYGKnb0Nh pic.twitter.com/axWKEFTQsq
A KCNA észak-koreai hírügynökség a bemutatott új interkontinentális ballisztikus rakétát "a legerősebb nukleáris stratégiai fegyverrendszernek" írta le.
A KCNA szeptemberben számolt be egy új, nagy tolóerővel működő szilárd üzemanyagú rakétahajtómű tesztjéről, amivel kapcsolatban akkor megjegyezte, hogy azt a fejlesztés alatt álló új generációs Hwasong-20 interkontinentális ballisztikus rakétához fogják használni.
Just Now 🚨— Globally Pop (@GloballyPop) October 10, 2025
North Korea celebrated the 80th anniversary of the Workers’ Party of Korea (WPK).
They Featured a grand display in Pyongyang, fireworks, games, and a military parade.
Also unveiled a ICBM (Missile) likely a Hwasong-20 or new Hwasong-17.
Kim Jong un also Attended. pic.twitter.com/rsx0rQBZSF
Az észak-koreai hírügynökség beszámolója szerint "ahogy a Hwasong-20 interkontinentális ballisztikus rakéta, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság legerősebb nukleáris stratégiai fegyverrendszere, belépett a térre, (...) a nézők lelkes éljenzése a tetőfokára hágott."
A KCNA jelentése szerint a parádén egyebek között rövidebb hatótávolságú ballisztikus, cirkáló és szuperszonikus rakéták is voltak, amelyekről Észak-Korea korábban úgy nyilatkozott, hogy képesek nukleáris csapást mérni a rivális Dél-Korea területén lévő célpontokra.
(MTI)