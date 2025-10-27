Külföld :: 2025. október 27. 16:51 ::

Kormányalakítási tárgyalásokkal bízta meg Babist a cseh államfő

Kormányalakítási tárgyalásokkal bízta meg Andrej Babist, a képviselőházi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét Petr Pavel államfő - közölte hétfőn az elnöki iroda a hivatal honlapján azt követően, hogy Babis a Hradzsinban tájékoztatta Pavelt a koalíciós tárgyalások eddigi állásáról.

Csehországban ez egy hagyományos köztes lépés, mielőtt az államfő valakit kinevezne kormányfőnek, és hivatalos megbízatást adna neki a kormányalakításra. Az új kormány felállításáról az ANO a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD), valamint az Autósok párttal tárgyal. A három pártnak együtt 108 képviselője lenne a 200 tagú új parlamenti alsóházban. Az ANO a választásokon 80, az SPD 15, az Autósok pedig 13 mandátumot szerzett.

Babis a hétfői találkozón megígérte - írja az elnöki hivatal - , hogy a hét második felében átadja Pavelnek a koalíciós szerződést és a kormányprogram prioritásainak tervezetét.

A kormány személyi összetételét Babis egyelőre nem közölte az elnökkel, de tájékoztatta őt néhány személyről, akiknek esetleges miniszteri megbízatásáról vitát folytatnak a pártok.

A cseh köztársasági elnök arra számít, hogy Andrej Babis olyan jelöltlistát nyújt be, amely "nem fogja gyengíteni a demokratikus állam alkotmányba foglalt elveit". Petr Pavel kész találkozni az egyes jelöltekkel, és megvitatni velük elképzeléseiket tárcájuk kiemelt feladatairól - mutatott rá az elnöki hivatal közleménye.

Babis közölte az államfővel, hogy politikai tisztsége és vállalkozói státusza közötti összeférhetetlenségének megoldásáról még azelőtt tájékoztatja, hogy Pavel kinevezné kormányfővé.

Az ANO elnökének kormányfővé való kinevezésére és hivatalos megbízására az új kormány megalakítására legkorábban az új parlament megalakulása és az eddigi kormány lemondása után kerül sor. Az államfő az új képviselőház alakuló ülését november 3-ra hívta össze.

Babis a hétfői találkozó után újságíróknak azt mondta, hogy a kormányprogram mintegy 95 százalékában már megegyezett a három párt, és csak két-három kérdést kell még pontosítani. A dokumentumot a pártok vezetői szerdán tervezik véglegesíteni, s ezt követően átadják az államfőnek. A három párt ezután dönt a kormányzati posztok, tehát a minisztériumok konkrét vezetőiről.

(MTI)