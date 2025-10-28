Külföld :: 2025. október 28. 10:52 ::

Elon Musk elindította a Wikipédia MI-alapú riválisát, a Grokipediát

Elon Musk és mesterségesintelligencia-fejlesztő cége, az xAI hétfőn elindította a Grokipediát, amelyet a Wikipédia online enciklopédia MI-alapú versenytársának tartanak. Az xAI fejlesztésében készült V0.1-es béta verzió hétfőn estére már több mint 885 ezer címszót tartalmazott.

"Az 1.0-s verzió tízszer jobb lesz" - ígérte Musk az X közösségi platformon. "Még ez a nagyon korai verzió is átlagosan jobb, mint a Wikipédia, véleményem szerint" - írta a közelmúltban ugyancsak az X-en a béta változatról.

A milliárdos szeptemberben hozta nyilvánosságra az X-en, hogy az xAI csapata a Grokipedián dolgozik, ami "jelentős javulást jelent majd a Wikipédiához képest". "Őszintén szólva, ez egy szükséges lépés az xAI célja, az univerzum megértése felé" - írta a bejegyzésében.

Musk évek óta rendszeresen bírálja a Wikipédiát annak baloldali elfogultsága miatt.

"Grok és (Grokipedia) célja az igazság, a teljes igazság, és csakis az igazság" - hangsúlyozta a világ leggazdagabb embere, hozzátéve, hogy enciklopédiáját bárki ingyenesen használhatja.

A 2001-ben létrehozott Wikipédia - amelyen jelenleg több mint hétmillió angol nyelvű címszó található - önkéntesek által működtetett, nagyrészt adományokból finanszírozott enciklopédia, amelynek oldalait az internethasználók írhatják vagy módosíthatják, és amely tartalmát "semleges nézőpontúnak" nevezi.

A Grokipedia tartalmát mesterséges intelligencia (MI) és a Grok chatbot generálja, minden oldalon több forrást is megjelölve. Musk megfogalmazása szerint a Grok egy "igazságkereső" és "politikailag semleges" mesterségesintelligencia-rendszer.

Note the difference between Wikipedia's first paragraph on George Floyd compared to the first paragraph from Grokipedia. The nuance and detail on Grokipedia is FAR superior to Wikipedia and is clearly not pushing any ideologies, unlike Wikipedia. Corrections like this are… pic.twitter.com/NoTnLq2pxe October 28, 2025

A chatbot azonban az elmúlt hónapokban vitát váltott ki bizonyos antiszemita tartalmakkal, amelyeket az xAI programozási hibának tulajdonított.

A Grokipedia cikkeiben feltüntetik, hogy a tényeket a Grok ellenőrizte, de az nem világos, hogy ez a folyamat hogyan működik, és hogy a mesterséges intelligencia milyen forrásokra támaszkodik.

A The Verge technológiai weboldal rámutatott, hogy a Grokipedia Apple MacBook Airről szóló bejegyzésében a Wikipédiáról "adaptált" információ is szerepel.

"Még mindig dolgozunk rajta, hogy megértsük a Grokipedia működését" - közölte a Wikipédiát üzemeltető Wikimedia Alapítvány a The Verge kérdésére, és hozzáfűzte, hogy sok MI-vállalat támaszkodik olyan emberek által írt forrásokra, mint a Wikipédia.

(MTI nyomán)