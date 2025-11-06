Emberi vérrel mázoltak ismeretlenek horogkereszteket számos autóra és néhány postaládára, illetve épületre a Hessen tartománybeli Hanau városban, az ügyben nyomozás indult - jelentette be a német rendőrség csütörtökön.
A hatóságokat szerda este értesítette egy férfi, aki arra lett figyelmes, hogy egy parkoló autó motorháztetőjére piros folyadékkal egy horogkereszt formát festettek fel. Kiderült, hogy a vörös folyadék emberi vér volt, és csaknem 50 autót mázoltak össze a városban.
Little attention is being paid to the revival of Nazi White supremacism in Germany— ༻༺ (@macroschema) November 6, 2025
In German city of #Hanau, officials found human blood on almost 50 cars and house walls
The blood had been applied in the form of swastikas pic.twitter.com/NWWiVfSfat
A rendőrség számára egyelőre nem világos, hogy véletlenszerűen vagy célzottan bizonyos autókra, postaládákra és épületekre festettek horogkereszteket. A szóvivő elmondása szerint egyéb firkálmányok is megjelentek autókon és épületeken, de ezekről pontosabbat nem tudott elmondani.
A hatóságok rongálás és alkotmányellenes szervezetek jelképeinek használata miatt indított vizsgálatot.
Németországban törvénybe ütközik az egykori nemzetiszocialista jelképek, köztük a horogkereszt nyilvános megjelenítése.
A Frankfurthoz közeli Hanau 2020-ban egy szélsőjobboldalinak nevezett terrorcselekmény miatt került a figyelem középpontjába. Egy rasszista nézeteket valló 43 éves német férfi kilenc bevándorló hátterű embert agyonlőtt, majd az anyját is meggyilkolta, és végül magával is végzett.
(MTI nyomán)