Netanjahu és más népirtó kormánytagok ellen adtak ki elfogatóparancsot Törökországban

[*]Elfogatóparancsot adott ki a török igazságszolgáltatás pénteken Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és több kormánytag - közöttük Jiszráel Kac védelmi és Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszter - ellen "népirtás" vádjával - jelentette be az isztambuli főügyészség.

"Az elfogatóparancs harminchét gyanúsítottat érint" - tették hozzá a közleményben, megemlítve még Éjal Zamir vezérkari főnököt, de a teljes listát nem tették közzé.

Az isztambuli ügyészség elítélte "az Izrael állam által a Gázai övezetben rendszerszerűen elkövetett népirtást és emberiesség elleni bűncselekményeket".

Kitértek a Törökország által épített, Gázai övezeti Török-palesztin Barátság Kórházára is, amelyre márciusban az izraeli hadsereg csapást mért arra hivatkozva, hogy a Hamász iszlamista palesztin szervezet fegyvereseinek a támaszpontja.

Törökország, egyike a Hamász Izrael elleni 2023. október 7-i terrortámadása után Gázában elindított hadműveletek leghevesebb bírálóinak, tavaly már csatlakozott egy Izrael elleni beadványhoz, amelyet a Dél-afrikai Köztársaság nyújtott be a Nemzetközi Büntetőbíróságon (ICC).

(MTI)