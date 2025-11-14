Külföld :: 2025. november 14. 18:12 ::

Bill Gates "megvilágosodott", miután Trump elzárta a pénzcsapot: mégsem lesz mindmeghalunk a klímakatasztrófa miatt

Éles fordulatot tett a világ első számú, klímaváltozás ellen küzdő filantrópja, Bill Gates, aki memorandumban jelentette ki: már eddig is túl sok pénz ment el drága és kétes klímaerőfeszítésekbe. Ehelyett mostantól kizárólag a szegénységre és a jólétre koncentrál, mert annak látja csak értelmét. Donald Trump és a klímaszkeptikusok üdvözölték, klímatudósok és az alarmisták megdöbbentek a techmilliárdos pálfordulásán, írja az Index.



Fotó: Saul Loeb / AFP / Getty

Alaposan megdöbbentette minap a világot Bill Gates techmilliárdos, aki "Három kemény igazság a klímáról" című memorandumában közölte: pálfordulatra szánta el magát, és mostantól eláll a klímaváltozás elleni küzdelem finanszírozásától, helyette inkább a betegségek és az éhínség megelőzését célzó kezdeményezésekre, az emberi jólét kézzelfogható javítására koncentrál.

Gates szerint túl sok pénz ment el drága és kétes klímaerőfeszítésekre, a klímaváltozás nem fogja kiirtani az emberiséget, és a nulla szén-dioxid-kibocsátást célzó erőfeszítések mára már kézzelfogható előrelépéseket hoztak.

Világvége helyett emberi élet

Gates radikális hozzáállásbeli fordulatot sürget, aminek központi érve az az állítás, hogy a technológiai újítások – mint például az elektromos járművek, a megújuló energia és az akkumulátoros tárolás – már éreztetik jótékony hatásukat, elkezdett csökkenni a globális gazdaság szén-dioxid-intenzitása. Bizonyítékként azt hozza fel, hogy Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) 2014-es szén-dioxid-kibocsátás előrejelzései még jelentős növekedést vártak 2024-re, ehelyett manapság már jelentős csökkenést mutatnak. Azaz – hála a technológiai innovációknak – előrelépés történik a klímaváltozás terén, ezért a globális katasztrófát jósoló, "legrosszabb forgatókönyvek" már nem valószínűek.

A betegségek és a szegénység mellett továbbra is komoly problémának tartja a klímaváltozást, de, mint mondja, az általuk okozott szenvedés mértékével arányosan kell kezelnünk őket.

– Bár a klímaváltozásnak súlyos következményei lesznek – különösen a legszegényebb országokban élőkre nézve –, nem vezet az emberiség pusztulásához – írta Gates, aki határozottan leszögezte, hogy figyelmünket a CO²-kibocsátásoknál és a hőmérsékletváltozásnál is fontosabb dologra, az életminőség javítására kell összpontosítani.

"A szenvedés megelőzése kell hogy a fő célunk legyen, különösen azokra kell fókuszálnunk, akik a legnehezebb körülmények között élnek a világ legszegényebb országaiban" – hangsúlyozza Bill Gates.

Donald Trump és a szkeptikusok üdvözölték Bill Gates váltását

A Microsoft-alapító techguru több mint 100 milliárd dolláros nettó vagyonával a bolygó egyik leggazdagabb embere. Gates az alapítványán és az innovatív tisztaenergia-technológiákat támogató, 2015-ben létrehozott Breakthrough Energyn keresztül pedig a világ egyik legbőkezűbb, klímavédelmi és globális egészségügyi erőfeszítéseket finanszírozó filantrópja. Nem csoda, hogy hatalmasat robbant paradigmaváltó "narratív gránátja", amit most eldobott.

Amint megjelent Gates rendkívüli esszéje, a bevallottan klímaszkeptikus Donald Trump amerikai elnök, aki szeptemberben az ENSZ Közgyűlésén elmondott beszédében a klímaváltozást a "valaha volt legnagyobb csalásnak" nevezte, azonnal győzelmet hirdetett. "Én (MI!) megnyertük a háborút a klímaváltozással kapcsolatos átverés ellen. Bill Gates végre beismerte, hogy totálisan TÉVEDETT ebben a kérdésben." "Bátorság kellett ehhez, és ezért mindannyian hálásak vagyunk." – írta Trump (így, nagybetűkkel) Truth Social platformján.

A szegénység egyre inkább vesztésre áll

Bill Gates meglepő fókuszváltása nem véletlen. Szorosan kötődik a Trump-adminisztráció úgyszintén meghökkentő lépéséhez, hogy idén július elején bezáratták és megszüntették a világ legnagyobb segélyszervezetét, az USAID-et, amely évi 8 milliárd dolláros élelmiszer-, oltás- és gyógyszertámogatást nyújtott olyan külföldi országokban élő, rászoruló embereknek, akik egyáltalán nem férnének hozzá ezekhez az életmentő szükségletekhez. Ami tetemes anyagi érvágás az éhezés és a járványok, betegségek elleni küzdelemben.

A segélyezés leállítása motiválhatta Gates-t abban, hogy ejti a klímaváltozás ügyét, és mostantól minden figyelmét és forrását a szegények segítésének szenteli. Szerinte azonban nincs semmi ünnepelnivaló és valószínűleg félreértették őt Trump és az ember okozta globális felmelegedés tényét tagadó klímaszkeptikusok.

Kiakadtak az alarmisták

A "narratív gránát" zavart és bizonytalanságot okoz a november 10-én kezdődött és most is zajló, menetrendszerinti nemzetközi klímacsúcson (COP 30) a brazíliai Belémben is. De rendesen kihúzta a gyufát a klímavédelem legkeményebb és leghangosabb magjánál, a globális alarmista ("világvége") klímaaktivista közösség tagjainál is. Annak ellenére, hogy Gates nem győzi hangsúlyozni, hogy most is fontosnak tartja a nettó nulla szén-dioxid-kibocsátás elérését. De még fontosabbnak véli a globális egészségügyi fejlesztéseket, és mindenekelőtt a halálos kórok elleni oltóanyagokba tervez és sürget jelentős beruházásokat.

Vezető éghajlatkutatók, mint például az amerikai Michael E. Mann, a tudomány aktuális helyzetértékelését 3-5 évente megfogalmazó IPCC-jelentések egyik vezető tudósa "veszélyes útnak" tartja Gates pálfordulását, mert szerinte az ilyen megközelítések elvonhatják a figyelmet a bevált mérséklési stratégiákról, és álcát kínálhat a fosszilis tüzelőanyagok szokásos üzletmenetének folytatásához.

Mások szerint viszont mindennek már éppen ideje volt, és Gates egy "régóta esedékes" politikai valóságra világít rá. "Anélkül, hogy éreznék a klímavédelmi intézkedések előnyeit, az emberek nem fognak cselekedni" – mondja Julio Friedmann, a világ egyik vezető szén-dioxid-gazdálkodási cégének, a Carbon Directnek vezető tudósa.