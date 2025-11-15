Külföld :: 2025. november 15. 08:51 ::

Robbanás pusztított egy kasmíri rendőrörsön

Legalább hét-kilenc ember meghalt és mintegy 29-30 további sérültet láttak el a kórházakban, miután péntek éjjel hatalmas robbanás történt egy rendőrőrsön az indiai Kasmír fővárosában, Szrinagarban - derül ki az India Today televízió beszámolójára támaszkodó hírügynökségi jelentésekből.

Értesülések szerint a detonációt a rendőrőrsön tárolt, lefoglalt robbanóanyagok vizsgálata közben bekövetkezett baleset okozta. A források hét-kilenc halottról és 29 sérültről számoltak be, hozzátéve, hogy az áldozatok többsége rendőr vagy igazságügyi szakértő volt. A robbanás erejére jellemző, hogy testrészeket találtak a rendőrőrstől 100-200 méterre is. A helyi rendőrfőnök sajtótájékoztatót ígért az ügyről.

Az eset mindössze négy nappal azután történt, hogy Újdelhi belvárosában, a Vörös Erőd közelében autóba rejtett pokolgép robbant. A Reuters szerint a hétfői merényletnek legalább nyolc halálos áldozata volt, míg a helyi médiát idéző Xinhua későbbi beszámolók alapján 13-ra teszi a halottak számát.

Indiában és Pakisztánban fokozott a feszültség a vitatott Kasmír térsége miatt, amely évtizedek óta konfliktuszóna.

(MTI)