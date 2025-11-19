Külföld :: 2025. november 19. 12:56 ::

Trump CIA-akciókra adott engedélyt Venezuelában

Donald Trump amerikai elnök jóváhagyta a CIA terveit, hogy az amerikai hírszerzés egységei titkos akciókat hajtsanak végre Venezuelában – írta a New York Times több olyan emberre hivatkozva, akiknek beszámoltak erről.

A lap értesülései szerint Trump engedélyezte a felkészülést egy szélesebb katonai akcióra is az ország ellen, hogy ezzel gyakoroljanak nyomást a venezuelai elnökre. Közben a háttérben tárgyalásokat folytatnak Nicolas Maduróval, ami egy olyan ajánlatot eredményezett, amit a Fehér Ház elutasított – írta a Times.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a CIA pontosan milyen akciókat tervez Venezuelában, és azokat mikor hajtják végre – írja a Times. A lap cikke szerint lehetséges, hogy szabotázsakciókat hajtanak végre, vagy kibertámadásokat, esetleg pszichológiai hadviselést vagy információháborús műveleteket. Az is lehet, hogy egy esetleges katonai akciókhoz készítik elő a terepet.

A Venezuela elleni nyomásgyakorlás az előző héten erősödött fel, miután a dél-amerikai ország partjaihoz vezényelték az Egyesült Államok és a világ legnagyobb repülőgép-hordozóját, ami több, már korábban odavezényelt hadihajóhoz csatlakozott.

Hogy mi Trump terve az országgal, azt nem tudni. Hivatalosan drogellenes akciót emlegetnek, de a felvonultatott katonai erő mérete inkább sugall rezsimváltó műveletet, Trump pedig már naponta kapja a tájékoztatókat a venezuelai célpontok ellen végrehajtható csapásokról.

A Times értesülései szerint a katonai erő felvonultatása mellett titkos tárgyalások is zajlanak Washington és Caracas között, amiken Maduro jelezte, hogy készen áll hozzáférést adni amerikai vállalatoknak az ország kőolajlelőhelyeihez. A lap szerint bár Trump nyilvánosan drogellenes akcióként jellemzi a venezuelai fellépést, magánbeszélgetésekben inkább a venezuelai olajkincset és Maduro eltávolítását emlegeti.

A háttérben zajló tárgyalásokon venezuelai tisztviselők felajánlották, hogy Maduro két-három éven belül lemond a hatalomról, de ezt a Fehér Ház elutasította, mert annak elhalasztását elfogadhatatlannak tartják – írta a Times. Trump közben nyitott arra a lehetőségre is, hogy erővel távolítsák el Madurót az ország éléről.