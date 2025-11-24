Külföld, Holokamu :: 2025. november 24. 20:22 ::

Dávid-csillagos ügy miatt kérették be a lengyel külügyminisztériumba Izrael nagykövetét

Bekérették a varsói külügyminisztériumba Izrael nagykövetét a jeruzsálemi Jad Vasem holokauszt-emlékmúzeum által a közösségi médiában közzétett, Lengyelországról szóló bejegyzés miatt - közölte hétfőn az X-en Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter.

Sikorski arra reagált, hogy a Jad Vasem vasárnap az X-en azt írta: Lengyelország a második világháború során "az első olyan ország volt, ahol a zsidókat megkülönböztető jelvény viselésére kényszerítették, hogy elszigeteljék őket a környező lakosságtól". A bejegyzésben hozzátették: a Dávid-csillag viseléséről szóló utasítást 1939. november 23-án Hans Frank birodalmi főkormányzó adta ki.

Sikorski még vasárnap a bejegyzés pontosítására szólította fel a Jad Vasemet, konkrétan annak közzétételére, hogy a Dávid-csillag viseléséről szóló rendeletet akkor adták ki, amikor Lengyelország német megszállás alatt volt.

A Jad Vasem ezt követően azzal a megjegyzéssel egészítette ki korábbi bejegyzését, hogy az ahhoz csatolt linkben található egy tanulmány, melyben említésre kerül, hogy a Dávid-csillag viselését a német hatóságok rendelték el.

Sikorski hétfői bejegyzésében közölte: döntést hozott az izraeli nagykövet bekéretéséről, mivel "a megtévesztő bejegyzést nem törölték".

A Jad Vasem bejegyzésére hétfőn Donald Tusk lengyel kormányfő is reagált egy külföldi útja során tartott sajtóértekezletén. Úgy fogalmazott, hogy a bejegyzéssel a jeruzsálemi intézet "hitelét vesztette". Mindez "nem tévedésnek, inkább a szöveget szerkesztő személy rosszindulatának tűnik" - jelentette ki.

A dél-lengyelországi Oswiecimben, az egykori munkatábor helyén működő auschwitzi emlékmúzeum az X-en történelemhamisítónak nevezte a Jad Vasem X-bejegyzését. A jeruzsálemi intézetnek tudnia kellene, hogy Lengyelország 1939 novemberében már német megszállás alatt volt, és "az antiszemita előírásokat Németország vezette be és érvényesítette" - húzták alá a múzeum képviselői.

(MTI nyomán)