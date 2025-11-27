Külföld :: 2025. november 27. 11:10 ::

Már több tucat halottja van a Srí Lanka-i árvizeknek

A Srí Lankán egy hete tartó heves esőzések okozta áradásoknak és földcsuszamlásoknak már legalább 31 halottjuk van - jelentette be csütörtökön a helyi katasztrófavédelem (DMC).

A leginkább érintett régió az ország középső részén fekvő Badulla körzet, ahol szerdán éjszaka 16 embert temetett maga alá a hegyekről lezúduló sárlavina - közölte a DMC. Az említett forrás szerint további négy ember halt meg hasonló körülmények között a szomszédos Nuvara Elija körzetben.

Az egész szigeten négyszáz lakóház dőlt romba vagy sérült meg, és több mint 1100 családot helyeztek el ideiglenes szállásokon.

Csütörtökön továbbra is nagy mennyiségű csapadékra lehet számítani a szigetországban.

A szélsőséges időjárási jelenségek gyakoriak Dél-Ázsiában a monszun időszakában, és a tudósok szerint a helyzetet csak súlyosbítja a klímaváltozás.

(MTI)