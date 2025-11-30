Külföld :: 2025. november 30. 11:34 ::

Srí Lankán tovább emelkedett a heves esők és a földcsuszamlások halálos áldozatainak száma

Tovább emelkedett a Ditwah ciklon keltette heves esők és földcsuszamlások halálos áldozatainak száma Srí Lankán, ahol már legalább 159 halottat és 203 eltűntet tartanak nyilván a hatóságok - jelentette be vasárnap a szigetország katasztrófavédelmi ügynöksége (DMC) legújabb jelentésében.

A hatóság egy nappal korábban még 123 halottról és 130 eltűnt emberről számolt be.

A katasztrófavédelmi központ vasárnap azt írta, ugyan a ciklon elvonult Indiá irányába, a srí lankai főváros, Colombo súlyos áradásokkal küzd. "Bár a ciklon elvonult, jelenleg erős esőzések árasztják el a Kelani folyó partján lévő, alacsonyan fekvő területeket".

Anura Kumara Disszanajake államfő szombaton rendkívüli állapotot hirdetett. A hadsereget is bevetették a mentési műveletek támogatására.

Srí Lanka nemzetközi segítséget kért a mintegy 833 ezer árvízkárosult támogatására, akikhez még 122 ezer, ideiglenes menedékhelyeken elszállásolt személy is csatlakozik. Több mint 20 ezer lakóépület dőlt romba. A hatóságok szerint a lakosság mintegy harmada még mindig áram és folyóvíz nélkül van.

Ez a legsúlyosabb természeti katasztrófa az országban 2017 óta, amikor árvizek és földcsuszamlások több mint 200 ember életét követelték.

(MTI)