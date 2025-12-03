Külföld :: 2025. december 3. 13:03 ::

Béketárgyalást tartott Pakisztán és Afganisztán Szaúd-Arábiában

Az afganisztáni tálib kormány és Pakisztán kormányzata újabb béketárgyalást tartott, ezúttal Szaúd-Arábiában, a felek megállapodtak a fegyverszünet fenntartásáról - közölte a tárgyalás egyik pakisztáni résztvevője a Reuters hírügynökséggel szerdán.

A határon októberben kitört összecsapások után az elmúlt hetekben a két ország hadserege között tűzszünet volt érvényben, miután Katar és Törökország tárgyalásokat szervezett, de egy békeszerződés megkötése érdekében nem jutottak egyezségre.

A mostani tárgyalásokat szaúdi kezdeményezésre tartották, három afgán és két pakisztáni tisztviselő részvételével.

A tálibok egyik magas rangú tisztviselője kijelentette: "nyitottak vagyunk további találkozókra annak érdekében, hogy pozitív eredményt érjünk el".

Októberben a határnál a két hadsereg között zajlott összecsapás. Több tucat ember halt meg, ez volt a legsúlyosabb erőszakos cselekmény a térségben 2021 óta, amikor a tálibok átvették a hatalmat Kabulban. A két fél még októberben tűzszüneti megállapodást írt alá a katari fővárosban, Dohában. A múlt hónapban Isztambulban tartott második tárgyalási forduló azonban hosszú távú megállapodás nélkül ért véget.

Iszlámábád szerint afganisztáni székhelyű fegyveresek támadásokat hajtanak végre Pakisztánban, Kabul ugyanakkor nem reagált a velük szembeni fellépésre irányuló ismételt felhívásokra. A tálibok tagadják, hogy pakisztáni fegyveresek használnák területüket.

A pakisztáni hatóságok azt közölték, hogy a közelmúltbeli merényletek elkövetői, köztük az Iszlámábádban 12 ember életét kioltó merénylő, afgán állampolgárok.

Iszlámábád szerint Kabulnak írásos kötelezettségvállalást kellett volna adnia arról, hogy fellép a Pakisztán-ellenes militánsokkal szemben.

Az afgán tálibok azonban úgy vélik, nem várható el tőlük, hogy szavatolják a biztonságot Pakisztánban.

(MTI)