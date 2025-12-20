Külföld, Migránsbűnözés :: 2025. december 20. 08:38 ::

Mindenki nyugodjon le: az ausztráliai zsidó közösség teljes mértékben megtörhetetlen

"Teljes mértékben megtörhetetlennek" nevezte az ausztráliai zsidó közösséget az ország miniszterelnöke szombaton, a hanuka alkalmából rendezett sydney-i fesztivál elleni terrortámadás áldozataira való megemlékezést követően.

Anthony Albanese a Sydney zsinagógájában rendezett emlékünnepséget "az egység, az ellenálló-képesség, a vigasztalás és a szeretet éjszakájának" nevezte, Új-Dél-Wales állam kormányzata pedig bejelentette, újabb, a "gyűlöletbeszéd" visszaszorítására, illetve a fegyvertartás további korlátozására vonatkozó jogszabályokat fog kidolgozni. A rendelkezések között szerepelne a terrorszervezetek - például az al-Kaida, a Hamász és a Hezbollah - zászlainak betiltása is.

"Az ilyen szimbólumokat csak olyan ember mutogatná, aki vagy mentálisan zavart vagy bántani és megfélemlíteni akar másokat" - szögezte le sajtótájékoztatóján Michael Daley főügyész.

Mindeközben mintegy ezer vízimentő tért vissza a vérengzés helyszínéül szolgáló Bondi Beach strandjára, hogy újrakezdjék munkájukat. A mentők a műszakjukat két perces csenddel kezdték, emlékezve a terrortámadás áldozataira.

A vérengzésben 15 ember vesztette életét, több tucatnyian megsérültek; az áldozatok többsége zsidó volt. Az egyik elkövetőt, az 50 éves Sajid Akramot a rendőrök a helyszínen lelőtték, bűntársa saját fia, a 24 éves Naveed Akram volt, aki a támadás során megsebesült, és csak néhány nappal később tért magához a kórházban. Ellene 59 bűncselekmény - köztük 15 gyilkosság, negyven gyilkossági kísérlet és egy robbanószerkezet elhelyezése - miatt emeltek vádat.

(MTI nyomán)