Külföld :: 2025. december 21. 17:47 ::

Trump NATO-pincsije mindenkit megnyugtatott, hogy az Egyesült Államok nem vonul ki Európából

Donald Trump amerikai elnök az egyetlen, aki Vlagyimir Putyin orosz elnököt tárgyalóasztalhoz tudta ültetni és az egyetlen, aki békekötésre késztetheti - jelentette ki vasárnap Mark Rutte NATO-főtitkár hozzátéve, hogy ezért nagy tisztelettel tartozik neki.

Rutte a Bild am Sonntag című német lapnak nyilatkozva méltatta Trumpnak az ukrajnai béke érdekében tett erőfeszítéseit. "Trump abszolút elhatározott ebben a kérdésben. Arra összpontosít, hogy véget vessen ennek a háborúnak" - hangoztatta.

A NATO főtitkára közölte, hogy a katonai szövetség szükség esetén számíthat az Egyesült Államokra. "Trump világosan letette a garast a NATO mellett, de amellett az elvárás mellett is, hogy jelentősen növeljük védelmi kiadásainkat. És ezt megvalósítjuk" - mondta. Az európai országok szerinte az Ukrajnát támogató országok koalíciójával kötelezettséget vállaltak és a NATO keleti szárnya mellett a baltikumi térséget is védik. "Az Egyesült Államok világosan megmondta, hogy továbbra is szerepet vállal Európában, nukleáris és hagyományos értelemben is. Nincs napirenden a kivonulás Európából" - tette hozzá.

Rutte igyekezett eloszlatni azokat az aggályokat, miszerint Washington felhagyhat Ukrajna támogatásával. "Egyáltalán nem gondolom ezt. Amit jelenleg láthatunk az az, hogy az információátadás és fegyverszállítmányok Ukrajnának folytatódnak" - fogalmazott.

(MTI)