Több tucat halálos áldozata van a földcsuszamlásoknak Indonéziában

Negyvenkilencre emelkedett az indonéziai Nyugat-Jáva tartományban történt földcsuszamlások halálos áldozatainak száma az ország katasztrófavédelmi hivatala (Basarnas) szerint, amely 15 eltűntről is hírt adott.

Az indonéziai haditengerészet a héten azt közölte, a földcsuszamlásokban meghalt 23 határőr is.

Nyugat-Jáva tartományban a múlt héten okoztak földcsuszamlást a heves esőzések, amelyek következtében több mint 600 embert evakuáltak a területről.

A hatóságok február 6-ig meghosszabbították a mentési és keresési munkálatokat.

(MTI)