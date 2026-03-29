2026. március 29. 17:54

Újabb zsidó arcátlanság: Jeruzsálem latin pátriárkáját megakadályozták abban, hogy belépjen a Szent-sír templomba

A világ hallgatása mellett Izrael szinte tiltakozás és következmények nélkül népirtást követhet el a palesztinok körében, terrorbombázást hajthat végre mintegy öt ország ellen, s ezért a zsidó állam úgy gondolja, hogy nekik mindent szabad. A legújabb, ma reggeli zsidó arcátlanságként a megszállt Kelet-Jeruzsálemben az izraeli hatóságok feltartóztatták a Szent-sír templomban virágvasárnapi szentmisére tartó Pierbattista Pizzaballa bíborost, Jeruzsálem latin pátriárkáját és Francesco Ielpo szentföldi kusztoszt – olvasható a custodia.org hírportálon.

Virágvasárnap reggelén a megszálló izraeli hatóságok útközben feltartóztatták a Jeruzsálem óvárosbeli Szent-sír templomba gyalogszerrel tartó Pierbattista Pizzaballa bíborost, Jeruzsálem latin pátriárkáját és Francesco Ielpo szentföldi kusztost, majd visszafordították őket. A két magas rangú vallási elöljáró a Szent-sír templomban celebrálandó virágvasárnapi szentmisére igyekezett, amikor a zsidók útjukat állták. A Custodia Terrae Sanctae (Szentföld Őrsége) által kiadott nyilatkozat hangsúlyozza: évszázadok óta nem került sor arra, hogy a Szent-sír templomban a virágvasárnapi szentmise bemutatására igyekvő egyházfőket feltartóztassák, majd visszafordulásra kényszerítsék.



Pierbattista Pizzaballa Jeruzsálem latin pátriárkája (fotó: custodia.org)



Jézus sírjánál a Szent Sír-bazilikában (fotó: katholische.de)

A Jeruzsálemi Latin Patriarchatus és a Szentföld Őrsége (Custodia Terrae Sanctae) által kiadott nyilatkozatban ez olvasható:

Ez az incidens súlyos precedenst teremt, és figyelmen kívül hagyja a világ több milliárd emberének érzékenységét, azokét, akik ezen a héten Jeruzsálemre tekintenek. Az egyház vezetői teljes felelősséggel jártak el, mert a háború kezdete óta betartották az összes bevezetett korlátozást: a nyilvános összejöveteleket lemondták, a részvételt megtiltották, és intézkedéseket hoztak az ünnepségek közvetítésére a világszerte élő több százmillió hívő számára, akik a húsvét e napjaiban Jeruzsálem és a Szent-sír templom felé fordítják tekintetüket. A katolikus egyházért és a szenthelyekért a legmagasabb egyházi felelősséget viselő bíboros és a kusztosz belépésének megakadályozása nyilvánvalóan észszerűtlen és súlyosan aránytalan intézkedés. A Jeruzsálemi Latin Patriarchátus és a Szentföld Őrsége (Kusztódia) mély sajnálatát fejezi ki a Szentföldön és az egész világon élő keresztény hívőknek, amiért a keresztény naptár egyik legszentebb napján az imádkozás ilyen módon megakadályozásra került áll.

Mi meg kíváncsian várjuk, hogy a keresztényekért világszerte kiálló és aggódó budapesti kormány tiltakozik-e a baráti izraeli kormánynál a szentföldi római katolikus egyház legfelsőbb elöljáróit ért izraeli vegzálás miatt.

Hering J. – Kuruc.info