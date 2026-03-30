Kíváncsian várjuk, hogy a keresztényekért világszerte kiálló és aggódó budapesti kormány tiltakozik-e a baráti izraeli kormánynál a szentföldi római katolikus egyház legfelsőbb elöljáróit ért izraeli vegzálás miatt - írtuk tegnapi cikkünkben. Nos, érezte Orbán, hogy most már nagyon meg kellene szólalni, és meg is tette, de úgy, hogy még véletlenül se említse meg az "isteni ajándékok" szerepét a történetben.
Csak háborúról és hatóságokról ír, zsidóimádó hívei pedig talán fel sem fogják, hogy azok a bizonyos hatóságok nem valami égből pottyant semleges társaság, netán ENSZ-békefenntartók, hanem az izraeli hatóságok, méghozzá megszálló izraeli hatóságok, és a háború sem csak úgy lett a semmiből, hanem kirobbantották a "békepárti" zsidók, belerángatva amerikai szolgáikat is...
Íme az MTI híre és a bejegyzés - így néz ki egy olyan tiltakozás, ami pont azokat mentegeti, akik miatt a "költő" tiltakozni kényszerül:
Nem engedhetjük, hogy a háború bármely vallás híveit kizárja közös szent városunkból, Jeruzsálemből - írta Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap este az X-en.Ez egy fájdalmas Virágvasárnap. A jeruzsálemi hatóságok megakadályozták, hogy a jeruzsálemi latin pátriárka belépjen a Szent Sír-bazilikába - olvasható a bejegyzésben."Ez a háborús helyzetet és az általános biztonsági intézkedéseket figyelembe véve is elfogadhatatlan számunkra, keresztények számára. Nem engedhetjük, hogy a háború bármely vallás híveit kizárja közös szent városunkból, Jeruzsálemből" - rögzítette Orbán Viktor.
This is a painful Palm Sunday. The authorities in Jerusalem have prevented the Latin Patriarch from entering the Church of the Holy Sepulchre.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 29, 2026
This is unacceptable for us as Christians, even taking into account the wartime situation and general security measures. We must not…
Korábban írtuk: Újabb zsidó arcátlanság: Jeruzsálem latin pátriárkáját megakadályozták abban, hogy belépjen a Szent-sír templomba