Anyaország, Háború :: 2026. március 30. 08:20 ::

Amit Orbán nem mer kimondani: nem a "háború" zárta ki a pátriárkát a templomból, hanem az imádott zsidói

Kíváncsian várjuk, hogy a keresztényekért világszerte kiálló és aggódó budapesti kormány tiltakozik-e a baráti izraeli kormánynál a szentföldi római katolikus egyház legfelsőbb elöljáróit ért izraeli vegzálás miatt - írtuk tegnapi cikkünkben. Nos, érezte Orbán, hogy most már nagyon meg kellene szólalni, és meg is tette, de úgy, hogy még véletlenül se említse meg az "isteni ajándékok" szerepét a történetben.



Izraeli szóvivőnek még elmehet, ha véget ér a küldetése a gyarmaton

Csak háborúról és hatóságokról ír, zsidóimádó hívei pedig talán fel sem fogják, hogy azok a bizonyos hatóságok nem valami égből pottyant semleges társaság, netán ENSZ-békefenntartók, hanem az izraeli hatóságok, méghozzá megszálló izraeli hatóságok, és a háború sem csak úgy lett a semmiből, hanem kirobbantották a "békepárti" zsidók, belerángatva amerikai szolgáikat is...

Íme az MTI híre és a bejegyzés - így néz ki egy olyan tiltakozás, ami pont azokat mentegeti, akik miatt a "költő" tiltakozni kényszerül:

Nem engedhetjük, hogy a háború bármely vallás híveit kizárja közös szent városunkból, Jeruzsálemből - írta Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap este az X-en. Ez egy fájdalmas Virágvasárnap. A jeruzsálemi hatóságok megakadályozták, hogy a jeruzsálemi latin pátriárka belépjen a Szent Sír-bazilikába - olvasható a bejegyzésben. "Ez a háborús helyzetet és az általános biztonsági intézkedéseket figyelembe véve is elfogadhatatlan számunkra, keresztények számára. Nem engedhetjük, hogy a háború bármely vallás híveit kizárja közös szent városunkból, Jeruzsálemből" - rögzítette Orbán Viktor.