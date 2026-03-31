2026. március 31. 20:45

Belgium és Algéria megállapodást kötött a migránsok visszaküldésének felgyorsításáról

Belgium és Algéria megállapodást kötött az illegálisan Belgiumban tartózkodó algériai állampolgárok gyorsabb visszaküldéséről - jelentette be kedden a belga szövetségi kormány.

A megállapodást Maxime Prévot belga és Ahmed Attaf algériai külügyminiszter, valamint Anneleen Van Bossuyt migrációs ügyekért felelős belga miniszter írta alá.

A belga hatóságok adatai szerint 2025-ben 2251, magát algériai állampolgárnak valló személyt köteleztek az ország elhagyására, közülük azonban mindössze 85 főt toloncoltak vissza - önkéntesen vagy kényszerrel. Jelenleg mintegy 780, magát algériai állampolgárnak mondó személy van belga börtönökben, közülük 700-an nem rendelkeznek jogszerű tartózkodási engedéllyel.

A most aláírt egyezmény célja a visszatoloncolási eljárások felgyorsítása és hatékonyabbá tétele. Ennek részeként az érintettek azonosításának ideje a jelenlegi több hónapról mintegy 15 napra csökkenhet, a hazautazáshoz szükséges ideiglenes úti okmány érvényességét pedig egy napról 30 napra hosszabbítják meg. Ez várhatóan segít azokban az esetekben, amikor az érintettek ellenállnak a kitoloncolásnak, és a hatóságoknak több időre van szükségük a folyamat befejezéséhez.

Az új szabályok lehetővé teszik azt is, hogy egyszerre több visszatérőt szállítsanak egy járaton, valamint Belgium algériai kísérők segítségét is igénybe veheti a kényszerített visszatoloncolások során.

Anneleen Van Bossuyt hangsúlyozta: a visszafogadási megállapodás erősíti az illegális migráció elleni fellépést, csökkenti a börtönökre nehezedő nyomást, és növeli a társadalom biztonságát. Hozzátette: hiteles migrációs politika csak akkor működhet, ha hatékony a jogellenesen tartózkodók visszaküldése.

A felek emellett megállapodtak abban is, hogy vízummentességet biztosítanak az algériai diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkezők számára. A belga miniszter szerint a két egyezmény összefügg: amennyiben az egyik fél nem teljesíti vállalásait, az a másik megállapodásra is kihat.

A megállapodások hatályba lépéséhez még parlamenti jóváhagyás szükséges.

(MTI)