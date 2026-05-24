2026. május 24. 07:31

23 embert állítottak elő a belgrádi tiltakozás után

Huszonhárom embert állított elő a szerb rendőrség a belgrádi kormányellenes tüntetés után kirobbant összecsapások miatt - közölte szombat késő este Ivica Dacic szerb belügyminiszter, hozzátéve: több rendőr is megsérült az incidensekben.

A tárcavezető a sajtótájékoztatóján elmondta, a rendőrség csak minimális kényszerítő eszközt alkalmazott, és kizárólag azután avatkozott be, hogy a tüntetők megtámadták az egyenruhásokat. A belügyminiszter tájékoztatása szerint 20 óra 20 perc körül a tiltakozás szélsőséges résztvevői áttörtek egy védőkordont, és rátámadtak a rendőrökre. A rendőri egységeknek és a csendőrségnek csak egy órával később sikerült visszaszorítani a tömeget.

Ivica Dacic közölte, hogy a rendőröket pirotechnikai eszközökkel, kövekkel és palackokkal dobálták meg, egyesek pedig csatornafedeleket is felszedtek, hogy azokat a rendőrök felé hajítsák. Elmondása szerint több résztvevő sállal és pólóval takarta el az arcát.

A miniszter szerint a támadók célja az volt, hogy összecsapást provokáljanak ki a rendőrséggel, valamint a politikai ellenfeleikkel. Hangsúlyozta: mindenkit, aki részt vett a rendőrök elleni támadásban, azonosítani fognak, és törvényes eljárás indul ellenük.

Ivica Dacic kitért arra is, hogy a közrend késő estére helyreállt, és a város nagy részén újraindult a forgalom.

A szerb főváros egyik legfontosabb csomópontján, a Slavija téren szombaton több tízezren gyűltek össze előrehozott választásokat és Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelve. A nagygyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatalok csoportjai csaptak össze a rendőrökkel.

