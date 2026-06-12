Külföld :: 2026. június 12. 12:56 ::

Újraindul a hidroplánforgalom Velencéből

Hosszú idő után újra kétéltű repülőgép (hidroplán) száll fel szombaton a velencei lagúnából, az első ilyen járat a Lido és a horvátországi Losinj-sziget között közlekedik - számolt be róla a La Repubblica olasz napilap.

Velencében 100 évvel ezelőtt indult meg a vízirepülő-forgalom, 1926-ban az első gép célállomása Bécs volt.

Az újraindított szolgáltatás egy olyan projekt része, amelynek célja a történelmi légi útvonalak újjáélesztése és a luxusturizmus előmozdítása. A hidroplánok az idén százéves Giovanni Nicelli repülőtérről fognak felszállni. A Velencétől mintegy több mint 200 kilométerre fekvő Losinjra egy kétéltű Cessna 206-os gép viszi majd az utasokat 1 óra 15 perc alatt. A luxusrepülőút becsült költsége két utas számára mintegy 3000 euró.

A hidroplánforgalom fellendítésének tervezői szerint az új utazási lehetőség iránt már most meghaladja a kereslet a kínálatot, és közben már újabb célállomások - köztük Trieszt, Pula és Dubrovnik - bevonásán gondolkodnak.

(MTI)