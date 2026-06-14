Külföld :: 2026. június 14. 14:43 ::

Halálos hajóbaleset történt Split közelében

Hárman meghaltak, egy embert pedig még keresnek, miután összeütközött egy vitorlás és egy katamarán a horvátországi Split közelében, Solta és Brac szigete között - közölte vasárnap a spliti-dalmáciai rendőrség.

A baleset 11 óra 38 perc körül történt a közép-dalmáciai partoknál. A rendőrség tájékoztatása szerint a vitorláson tartózkodó további négy embernek a mentők a helyszínen nyújtottak segítséget, kórházba szállításukra nem volt szükség.

A helyi sajtó szerint a katamarán Splitből Supetarba tartott menetrend szerinti járaton. A gyors utasszállító Brac felé haladt, amikor összeütközött a vitorlással, amely a baleset után elsüllyedt.

A baleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek. A helyszínen a kikötői hatóság, a tengeri rendőrség és a mentőszolgálat munkatársai dolgoznak, a kutatásban több, a közelben lévő hajó is részt vesz.

A történtek körülményeit a megyei ügyészség irányításával, közlekedési szakértők és a rendőrség bevonásával vizsgálják.

(MTI)