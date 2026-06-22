Külföld, Háború :: 2026. június 22. 06:38 ::

A Hormuzi-szoros közlekedésének fenntartása is szerepelt az amerikai-iráni tárgyaláson

A Hormuzi-szoros közlekedését érintő, egymással ellentétes nyilatkozatok tisztázása is szerepelt az amerikai-iráni tárgyalások első fordulójának napirendjén Genfben - közölték az egyeztetésekben részt vevő amerikai diplomaták vasárnap.

A beszámoló szerint Irán képviselői változatlanul Svájcban tartózkodnak, és a tárgyalások folytatódnak, a témák között az első napon is szerepeltek a térség biztonságát érintő kérdések.

Az amerikai illetékesek hozzátették, hogy átfogó egyeztetések zajlanak az iráni atomprogramról szóló megállapodás minden eleméről.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap több figyelmeztető bejegyzést tett közzé internetes közösségi oldalán, az egyikben arra szólítva fel Iránt, hogy állítsa meg az általa támogatott libanoni fegyveres csoportokat, ellenkező esetben az amerikai haderő Irán ellen hajt végre katonai csapást.

Előzőleg Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter a Fox News hírtelevíziónak arról számolt be, hogy a Hormuzi-szoroson szombaton több mint 65 hajó haladt keresztül, ami megegyezik a konfliktus előtti forgalommal.

Egy tengerhajózással foglalkozó biztonsági vállalat ugyanakkor vasárnap azt közölte, hogy adatai szerint nagy mértékben visszaesett a kritikus vízi útvonalon közlekedő hajók száma.

(MTI)