Külföld :: 2026. június 27. 19:06 ::

Hatos erősségű földrengés volt Hindukusnál Afganisztánban és Pakisztánban

Hatos erősségű földrengés rázta meg szombaton az Afganisztán és Pakisztán területén húzódó Hindukus-hegységet több földtani intézet jelentése szerint. Esetleges kárról, áldozatról egyelőre nem érkezett jelentés.

A rengés központja száz kilométeres mélységben volt. Pakisztánban messze a hegylánctól is érezni lehetett, és sok helyen az emberek ijedtükben kiszaladtak az utcára a hatóságok közlése szerint. Néhány órával korábban volt ugyanott egy 5,4-es erősségű rengés is.

2005-ben egy 7,6-es erősség rengés több tízezer ember halálát okozta Pakisztánban, illetve Indiában is, mert a kettéosztott Kasmírban is szedett áldozatokat.

(MTI)