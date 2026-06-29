Szélsőséges szervezet tevékenységében való részvétel miatt többéves börtönbüntetésre és pénzbírságra ítélte hétfőn egy orosz bíróság egy orenburgi éjszakai szórakozóhely vezetőit, a klub az "LMBTQ-közösség" egyik kedvelt helyszíne.
Orenburg court sentenced 3 people from two to seven years in prison in the first Russian case of participation in the "LGBT movement"— ASTRA (@ASTRA_PRESS) June 29, 2026
Art director of the Orenburg Pose bar, 23-year-old Alexander Klimov, was sentenced to 2 years and 3 months in a penal colony, the administrator,… pic.twitter.com/woS6nrWFAZ
A 2021-ben megnyitott Pose klubban 2024 márciusában, a helyi hatóságok bevonásával tartott razziát az orosz Nemzeti Gárda, majd vette őrizetbe a szórakozóhely vezetőjét és két alkalmazottját. Egy szélsőjobboldali csoport által rögzített, majd az interneten közzétett videófelvételen az ellenőrzés alá vont rendezvényen a vendégek egy része felemelt kézzel állva, míg mások a padlón fekve, a kezüket fej felett keresztbe téve voltak láthatók, miközben a csoport maszkos tagjai beléptek a neonfényekkel bevilágított rendezvénytermekbe.
A court in the Russian city of Orenburg has sentenced three people to between two and seven years in jail for being involved in the "LGBT movement".— Channel 4 News (@Channel4News) June 29, 2026
The two men and one woman were all employees of the Pose bar which was raided by police after a tip off by pro-Kremlin activists.… pic.twitter.com/F5J44FJ7WX
A bírósági ítélet indoklása szerint a három vádlott "egy éjszakai klub üzemeltetésének álcája alatt olyan rendezvényeket szervezett, amelyek középpontjában a nem hagyományos szexuális irányultságú emberekkel való kapcsolat bemutatása állt".
A Pose klub tulajdonosát, a 37 éves Vjacseszlav Haszanovot hét év börtönbüntetésre és egymillió rubel (3,9 millió forint) pénzbírság megfizetésére kötelezték. A klubmenedzsert, a 30 éves Diana Kamiljanovát hat év három hónap, a 23 éves Alekszandr Klimov művészeti igazgatót pedig két év és három hónap börtönbüntetésre ítélték.
Mindhárman tagadták bűnösségüket.
Az orosz legfelsőbb bíróság egy 2023-ban hozott határozatában az LMBTQ-mozgalmat szélsőségesnek, támogatóit pedig terroristának minősítette. Az orosz hatóságok azóta rendszeres ellenőrzés alatt tartják a közösség tagjait és szószólóit, akik ellen több esetben büntetőeljárásokat is indítottak. Egyes zeneszolgáltató oldalakat és online filmforgalmazókat többször is megbírságolták LMBTQ-tartalmakért, egy könyvkiadó munkatársait pedig áprilisban annak gyanújával hallgatták ki, hogy LMBTQ-propaganda jelenhetett meg a könyvkatalógusban.
(MTI nyomán)