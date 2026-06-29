Külföld, LMBTQP+ :: 2026. június 29. 18:21 ::

Börtönbe mennek egy buzibár vezetői Oroszországban

Szélsőséges szervezet tevékenységében való részvétel miatt többéves börtönbüntetésre és pénzbírságra ítélte hétfőn egy orosz bíróság egy orenburgi éjszakai szórakozóhely vezetőit, a klub az "LMBTQ-közösség" egyik kedvelt helyszíne.





Art director of the Orenburg Pose bar, 23-year-old Alexander Klimov, was sentenced to 2 years and 3 months in a penal colony, the administrator,… Orenburg court sentenced 3 people from two to seven years in prison in the first Russian case of participation in the "LGBT movement"Art director of the Orenburg Pose bar, 23-year-old Alexander Klimov, was sentenced to 2 years and 3 months in a penal colony, the administrator,… pic.twitter.com/woS6nrWFAZ June 29, 2026

A 2021-ben megnyitott Pose klubban 2024 márciusában, a helyi hatóságok bevonásával tartott razziát az orosz Nemzeti Gárda, majd vette őrizetbe a szórakozóhely vezetőjét és két alkalmazottját. Egy szélsőjobboldali csoport által rögzített, majd az interneten közzétett videófelvételen az ellenőrzés alá vont rendezvényen a vendégek egy része felemelt kézzel állva, míg mások a padlón fekve, a kezüket fej felett keresztbe téve voltak láthatók, miközben a csoport maszkos tagjai beléptek a neonfényekkel bevilágított rendezvénytermekbe.





The two men and one woman were all employees of the Pose bar which was raided by police after a tip off by pro-Kremlin activists.… A court in the Russian city of Orenburg has sentenced three people to between two and seven years in jail for being involved in the "LGBT movement".The two men and one woman were all employees of the Pose bar which was raided by police after a tip off by pro-Kremlin activists.… pic.twitter.com/F5J44FJ7WX June 29, 2026

A bírósági ítélet indoklása szerint a három vádlott "egy éjszakai klub üzemeltetésének álcája alatt olyan rendezvényeket szervezett, amelyek középpontjában a nem hagyományos szexuális irányultságú emberekkel való kapcsolat bemutatása állt".

A Pose klub tulajdonosát, a 37 éves Vjacseszlav Haszanovot hét év börtönbüntetésre és egymillió rubel (3,9 millió forint) pénzbírság megfizetésére kötelezték. A klubmenedzsert, a 30 éves Diana Kamiljanovát hat év három hónap, a 23 éves Alekszandr Klimov művészeti igazgatót pedig két év és három hónap börtönbüntetésre ítélték.

Mindhárman tagadták bűnösségüket.

Az orosz legfelsőbb bíróság egy 2023-ban hozott határozatában az LMBTQ-mozgalmat szélsőségesnek, támogatóit pedig terroristának minősítette. Az orosz hatóságok azóta rendszeres ellenőrzés alatt tartják a közösség tagjait és szószólóit, akik ellen több esetben büntetőeljárásokat is indítottak. Egyes zeneszolgáltató oldalakat és online filmforgalmazókat többször is megbírságolták LMBTQ-tartalmakért, egy könyvkiadó munkatársait pedig áprilisban annak gyanújával hallgatták ki, hogy LMBTQ-propaganda jelenhetett meg a könyvkatalógusban.

(MTI nyomán)