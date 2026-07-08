Külföld :: 2026. július 8. 20:42 ::

A spanyol kormányfő dicsérte az Egyesült Államokkal fenntartott "kedvező kapcsolatokat"

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök szerdán dicsérte a Spanyolország és az Egyesült Államok között fenntartott "nagyon kedvező" kapcsolatokat, miután előzőleg Donald Trump amerikai elnök hevesen bírálta Madridot mint NATO-szövetségest, és kijelentette, hogy országa megszakít vele minden kétoldalú kereskedelmet.

"Az Egyesült Államok és Spanyolország közötti kapcsolatok társadalmi, kulturális, gazdasági és politikai téren is nagyon kedvezők" - mondta újságíróknak Sánchez a NATO ankarai csúcstalálkozója után, hozzátéve, hogy nem hivatalosan "udvarias", "feszültségektől mentes" eszmecserét folytatott az amerikai elnökkel.

"Labdarúgásról beszéltünk, az Egyesült Államokban zajló világbajnokságról és a golfról" - tette hozzá Sánchez.

Az eszmecserére néhány órával azután került sor, hogy Donald Trump hevesen ostorozta Spanyolországot, azzal vádolva ismét Madridot, hogy nem veszi ki a részét kellőképpen a NATO védelmi kiadásaiból, és "veszett ügynek" nevezte az országot.

Újságírók előtt Pedro Sánchez, aki határozottan ellenezte az Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen folytatott háborút, kijelentette, hogy "nyugodtan, türelmesen és bizonyos természetességgel" fogadta az amerikai elnök szavait.

Sánchez egyebek mellett emlékeztetett arra, hogy Spanyolország az Európai Unió tagja, közös kereskedelmi politikával, amely rögzíti az unión kívüli országokkal kötött kereskedelmi megállapodásokat, utalva arra, hogy egyetlen tagállamot nem lehet külön kezelni.

A miniszterelnök kijelentette, hogy Spanyolország "megbízható szövetséges". Azzal érvelt, hogy a védelmi kiadásait a 2018. évi 0,9 százalékról 2026-ra 2 százalékra növelte. Ez a szám, amely Sánchez szerint Madridnak a NATO iránti szilárd elkötelezettségéről tanúskodik, így is jóval alatta marad a Trump által a NATO-tagállamoktól követelt 5 százaléknak.

Donalt Trump a török fővárosban "rettenetes partnernek" nevezte Madridot, amiért ellenezte, hogy a szövetségesek támogassák az iráni háborút, és utasította Scott Bessent pénzügyminisztert, hogy állítson le minden kereskedést Spanyolországgal.

Ez már a második alkalom, hogy Trump utasította Bessentet a Spanyolországgal való kereskedelem leállítására, mivel Madrid nem hajlandó a GDP 5 százalékára növelni a védelmi kiadásait. Első ilyen - márciusi - ígérete után azonban a kereskedelem a két ország között rendben folytatódott.

Donald Trump többször is a szemére vetette a szocialista spanyol kormányfőnek, hogy nem járult hozzá, hogy az Egyesült Államok andalúziai haditámaszpontokat használjon az Irán elleni légitámadások során.

"Spanyolország semmibe sem egyezik bele, és nem kellene ezt eltűrnünk tőlük" - mondta korábban Trump Mark Rutte NATO-főtitkárnak, aki később igyekezett enyhíteni a feszültséget arra hivatkozva, hogy Madrid 2 százalékra növelte a kiadásait, ugyanakkor hozzátette, hogy vannak még megoldandó kérdések.

(MTI)