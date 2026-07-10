Külföld, Háború :: 2026. július 10. 15:34 ::

A legfelsőbb bíróság elutasította Porosenko keresetét a Zelenszkij által ellene hozott szankciók feloldására

Az ukrán legfelsőbb bíróság elutasította pénteken Petro Porosenko volt államfő keresetét a Volodimir Zelenszkij elnök által vele szemben bevezetett szankciók feloldására.

Az ítéletet Oleszja Radisevszka bíró ismertette. "Elutasítjuk Petro Olekszijovics Porosenko közigazgatási keresetét Volodimir Olekszandrovics Zelenszkij ukrán elnökkel, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanáccsal (RNBO), Ukrajna kormányával, valamint a gazdasági, környezetvédelmi és mezőgazdasági minisztériummal szemben, amely az elnöki rendelet részbeni jogellenességének megállapítására és annak hatályon kívül helyezésére irányult" - ismertette a döntést a bíró.

Az eljárás másfél évig tartott. Az ítélet teljes szövegét öt napon belül teszik közzé. A döntést két bíró különvéleményével fogadták el.

Porosenko ügyvédje, Illja Novikov közölte, hogy a védelem fellebbezni fog a döntés ellen. "Ezt a határozatot meg fogjuk fellebbezni. Jogellenességéhez a legcsekélyebb kétség sem fér" - mondta.

"Egyes személyek megpróbálnak kapcsolatba lépni a bírákkal. Eljött az ideje, hogy megnevezzük ezeket az embereket. Információink szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) munkatársairól, Eduard Rugyukról és Volodimir Szolodzsukról van szó. A vezetésükhöz, Ihor Pokladhoz, aki jelenleg ténylegesen irányítja az SZBU-t, fogunk fordulni azzal a követeléssel, hogy vizsgálja ki e személyek tevékenységét" - tette hozzá Novikov.

Porosenko azt állította, hogy az SZBU munkatársai megzsarolták a bírákat annak érdekében, hogy a számukra kedvező döntés szülessen.

Zelenszkij 2025. február 13-án hagyta jóvá az RNBO határozatát, amely szankciókat vezetett be többek mellett Porosenko mint az Európai Szolidaritás párt parlamenti képviselőjével szemben. Akkor az elnök azt mondta újságíróknak, hogy a szankciókat olyanokra vetették ki, akik "a 2014-ben kezdődött háború alatt pénzt mostak, és hrivnyák milliárdjait vonták ki" az ország gazdaságából. Hozzátette: a büntetőintézkedések nem jelentik az érintettek bebörtönzését, hanem azoknak a pénzeknek a felhasználását korlátozzák, amelyekhez jogellenesen jutottak hozzá.

Porosenko 2014-től 2019-ig volt Ukrajna államfője, Zellenszkij váltotta őt a poszton.

(MTI)