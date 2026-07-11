Külföld :: 2026. július 11. 22:38 ::

Tovább nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma

Venezuelában tovább emelkedett, 4333-ra nőtt a június 24-i kettős földrengés halálos áldozatainak száma - közölte szombaton újságírókkal Jorge Rodríguez, a parlament elnöke.

A korábbi, pénteken ismertetett hivatalos adat még 4118 halottról szólt.

Háromszáztizenöt halottat még nem sikerült azonosítani.

A sérültek száma változatlanul 16 740.

A hivatalos adatok szerint 6462 embert sikerült kimenteni, és mintegy 17 ezer ember maradt fedél nélkül.

A parlamenti elnök közölte, hogy Delcy Rodríguez ügyvivő államfő a jövő héten adja át az első kétszáz házat az érintetteknek, de további részleteket nem közölt.

Rodríguez elmondta, hogy a földrengésekben 856 épület rongálódott meg, közöttük 190 teljesen leomlott, vagy szerkezetileg használhatatlanná vált.

A kormány előzetes becslései szerint 25 ezer otthonra lesz szükség. A hatóságok már 40 telket kijelöltek összesen mintegy 584 ezer négyzetméteren házépítés céljára Osmában és Chuspában.

Rodríguez közölte: a mentési munkálatok folytatódnak. "Amíg van élet, reménykedünk. Még mindig van egy vagy két bizonytalan helyszín, ahol túlélők után kutatunk" - tette hozzá.

(MTI)