Külföld, Tudomány és technika :: 2026. július 16. 23:29 ::

A vállalatok többsége még nem tudja kimutatni MI-beruházásainak üzleti értékét egy nemzetközi kutatás szerint

A vállalatok többsége még nem tudja kimutatni mesterséges intelligencia (MI)-beruházásainak üzleti értékét, a cégek jelentős része továbbra is pilotprojektekre és elszigetelt MI-alkalmazásokra épít - derül ki az EY és az Oxford Economics globális kutatásából, amelyet csütörtökön küldtek az MTI-nek.

A felmérésben 2500 technológiai vezetőt kérdeztek meg 28 országban a piaci szereplők MI-stratégiájáról és annak üzleti hatásairól.

A válaszadók többsége szerint az automatizált megoldások nagyobb értéket teremtenek annál, mint amennyit jelenleg mérni és kimutatni tudnak.

A kutatás szerint a generatív és az ügynökalapú mesterséges intelligencia továbbra is jelentős beruházásokat vonz világszerte, ugyanakkor egyre több szervezet szembesül azzal, hogy a várt eredmények lassabban, vagy egyenetlenül jelentkeznek. Az EY és az Oxford Economics tanulmánya szerint számos vállalat olyan helyzetbe került, amelyben a kísérletezés gyorsabban halad annál, mint amit a bevezetés, a működtetés és a teljesítménymérés követni tud. Ezt nevezi a tanulmány MI-megtérülési csapdának.

A jelentés szerint a vállalatok több mint fele rendelkezik olyan folyamatokkal, amelyekkel felmérheti az MI használatára való felkészültségét, ezeket azonban nem működteti konzisztensen. Mindössze 33 százalék vizsgálja rendszeresen, hogy informatikai infrastruktúrája alkalmas-e ezek támogatására, és alig 25 százalék ellenőrzi visszatérően az adatok minőségét és megbízhatóságát.

Az elemzés hangsúlyozza, hogy a siker kulcsa az, hogy a vállalatok képesek lesznek-e az intelligens rendszereket teljes üzleti folyamatok átalakítására használni, azokat világos célokhoz kötni, és megfelelő teljesítménymutatókkal mérni az eredményeket.

Az EY kutatása két, az Oxford Economics közreműködésével készült nemzetközi felmérésre épül. Az első online kutatásban 28 ország 1500 technológiai iparági vezetője vett részt az amerikai kontinensről, Ázsia és a csendes-óceáni térség országaiból, valamint az EMEIA-régióból. A második felmérés további 1000 hasonló összetételű válaszadó bevonásával készült.