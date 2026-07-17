Külföld :: 2026. július 17. 20:37 ::

Halálos áldozatai is vannak a chilei viharoknak

Három ember életét vesztette a Chile középső és déli részét sújtó heves eső következtében, amelyek áradásokat, kiterjedt áramszüneteket okozott, és útlezárásokat tett szükségessé - közölték pénteken a hatóságok.

José Antonio Kast elnök ellátogatott a legsúlyosabban érintett Biobío régióba, miközben a viharrendszer orkán erejű széllökésekkel és özönvízszerű esőzéssel söpört végig az ország jelentős részén.

A kormány tájékoztatása szerint az áldozatok egyike egy útkarbantartó munkás volt a déli Negrete településen. Egy másik ember Temucóban halt meg, amikor tetőtisztítás közben lezuhant, míg a harmadik áldozatot Santiago városában halálos áramütés érte.

A hatóságok szerint pénteken várható a legnagyobb csapadékmennyiség az ország középső térségében.

A katasztrófavédelmi feladatokat ellátó Senapred hivatal vezetője, Alicia Cebrián közölte: eddig hét sérültről, 79 károsultról, 466 ideiglenesen elszállásolt emberről és 158 olyan emberről érkezett jelentés, aki el van zárva a külvilágtól. A víz által elszigetelt települések többsége Coquimbo régióban található. Az áramszolgáltatás 257 ezer fogyasztónál szünetel, elsősorban az ország déli részén.

Az ország északi bányavidékét, ahol az ország réz- és lítiumbányászatának jelentős része folyik, nem érintette a viharrendszer. A közép- és dél-chilei rézbányák a szokásos téli vészhelyzeti intézkedések mellett továbbra is működnek, amelyek szükség esetén átmeneti munkaleállítást is lehetővé tesznek.

Az állami tulajdonú Codelco cég közölte, hogy a vihar intenzitása miatt felfüggesztette a felszíni munkákat az Andina bányában, valamint a hóakadályok miatt ideiglenesen leállította az ércszállítást az El Teniente bánya külszíni fejtéséből.

Az Anglo American bányaipari cég bejelentette, hogy megelőző biztonsági intézkedéseket vezetett be, ugyanakkor létesítményei stabilitását nem veszélyezteti az ítéletidő.

Az Antofagasta Minerals ideiglenesen korlátozta a hozzáférést a Los Pelambres bányához, és megelőző jelleggel visszafogta a nem létfontosságú tevékenységeket.

A rendkívüli időjárás miatt pénteken tanítási szünetet rendeltek el az iskolákban.

(MTI)