Külföld :: 2026. július 18. 22:26 ::

Meghaladta az ötezret a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma

Az előző hónapban Venezuelát megrázó két erős földrengés halálos áldozatainak száma helyi idő szerint péntek estére 5069-re emelkedett - közölték a helyi hatóságok.

A venezuelai kormány szombaton megjelent közleményében hozzátette, hogy a sérültek száma az elmúlt 11 napban nem változott, továbbra is 16 740.

A halálos áldozatok számának növekedése a folyamatos mentési, helyreállítási és romeltakarítási munkák következménye, főként a Karib-tenger partján fekvő La Guaira államban, amelyet a földrengések a legsúlyosabban érintettek. Péntekig összesen 1331 utórengést regisztráltak.

A kormány tájékoztatása szerint a 7,2-es, illetve 7,5-es erősségű június 24-i földrengések következtében 856 épület rongálódott meg, közülük 190 teljesen összeomlott. Emellett több száz egyéb létesítmény, köztük hidak és utak is kárt szenvedtek.

(MTI)