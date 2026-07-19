Külföld, Tudomány és technika :: 2026. július 19. 10:49 ::

75 millió idézőjeles "zenét" törölt a Spotify az AI-szemét elleni harcban

Ipari méretű a zenei spam gyártása, a Spotify azonban nem akar minden mesterséges intelligenciával készült dalt egy kalap alá venni – írja a PC World.

A Spotify több mint 75 millió spamgyanús zeneszámot távolított el a platformról az elmúlt egy évben. Ezek közül nem minden törölt felvétel készült teljes egészében mesterséges intelligenciával, a generatív eszközök azonban minden korábbinál egyszerűbbé tették az értéktelen tartalmak tömeges előállítását.

Sam Duboff, a Spotify zenei üzletágának marketingvezetője szerint az AI alapvetően nem talált fel új csalási módszereket. A tömeges feltöltések, a másolatok, a keresőoptimalizálással való trükközés és az extrém rövid számok korábban is léteztek, most viszont percek alatt nevetséges mennyiségű ilyen hanganyag készíthető.

"Senki sem akar silány, spamszerű, minimális erőfeszítéssel készült tartalmakat a Spotifyon vagy bármely más streamingszolgáltatásban" - mondta Duboff.

A platform megjelöli a gyanús felvételeket, eltávolítja őket az ajánlásokból, a legsúlyosabb esetekben pedig teljesen törli azokat. A Spotify ugyanakkor nem akarja automatikusan büntetni azokat a valódi zenészeket, akik kreatív eszközként használják az AI-t. A technológia megjelenhet az énekhangok, a hangszerek vagy az utómunka elkészítésében is, ezért egy egyszerű, "AI vagy nem AI" felosztás egyre kevésbé működőképes.

A Spotify ezért a DDEX-szel közösen egy olyan iparági szabványt vezet be, amelynek segítségével az előadók és a jogtulajdonosok a dal stáblistájában jelezhetik, pontosan mire használtak mesterséges intelligenciát. Az információ a mobilalkalmazásban is megjelenhet, a rendszer azonban egyelőre önkéntes adatszolgáltatásra épül, így nem fog minden generált tartalmat automatikusan felismerni.

Duboff szerint a teljesen AI-generált zenék jelenleg a Spotify hallgatásainak jóval kevesebb mint egy százalékát adják. Akadnak persze látványos kivételek, mert mondjuk egy mesterséges intelligenciával létrehozott countryprojekt már Billboard-listát is vezetett, és több millió havi hallgatót gyűjtött a Spotifyon.