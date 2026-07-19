Külföld, Sport :: 2026. július 19. 16:44 ::

Felülvizsgálja a FIFA a meccseket felborító ivószüneteket

„Nem mindig tetszett az embereknek. A világbajnokság után elemeznünk kell majd a tapasztalatokat, de számomra nem úgy tűnt, hogy ezek megváltoztatták volna a torna végkimenetelét. Bizonyos mérkőzéseken viszont valóban szükség volt rájuk” – mondta FIFA technikai bizottságát vezető Arsène Wenger a 2026-os világbajnokság lezárása előtt.

A minden félidő közepére kötelező jelleggel bevezetett, időjárástól, hőmérséklettől és minden más körülménytől független háromperces leállást jelentő ivószünet a FIFA egyik nagy újítása volt a vb-re. Ezek viszont lényegében negyedekre törték a mérkőzéseket, sok gól pedig pont az újraindulás után született, mert egy-egy csapat nehezebben vette fel újra a ritmust. Marcelo Bielsa, az uruguayi csapat szövetségi kapitánya hevesen támadta is az újítást, ami nem aratott osztatlan sikert, bár a FIFA-elnök Gianni Infantino természetesen bevédte a leállásokat – olvashatjuk a Telexen.

Wenger arról is beszélt, hogy főleg a fedett stadionokban nem volt nagy értelmük a szüneteknek, de a torna előtt úgy döntöttek, hogy nem tesznek különbséget a mérkőzések között, így mindenhol lesz leállás. „Még nem jutottunk végleges következtetésre, de ígérem, hogy tájékoztatni fogunk róla” – mondta, hozzátéve, hogy adatalapú elemzést végeznek majd, hogy megtudják, pontosan milyen hatása volt a hidratációs szünetnek a játékra.



Arsène Wenger (fotó: Getty Images)

A sajtótájékoztatón Wenger a vb logisztikájáról is kapott kérdést. Elmondta, hogy természetesen össze sem lehet hasonlítani a katari vb-rendezést az amerikaival ilyen téren, Katarba sokkal kisebbek voltak a távolságok, ezért minden este ugyanabban az ágyban aludt mindenki az ő csapatából is, Amerikában viszont nem így volt. A sok utazásnak ugyanakkor szerinte nem volt hatása a mérkőzések minőségére, jó meccseket látott. És ezt bizonyítja az is, hogy a két, döntőbe jutott csapat, Spanyolország és Argentína is jól teljesített a sok utazás ellenére.