Külföld :: 2026. július 25. 08:12 ::

Csődvédelmet kért a Varta akkumulátorgyár

Előzetes fizetésképtelenségi eljárás megindítását kérte a német Varta akkumulátorgyártó, hogy biztosítsa működésének folytatását és hosszú távú pénzügyi stabilizálását - jelentette be a vállalat.

Közölték: a kérelem három leányvállalatára - Varta Microbattery GmbH, Varta Micro Production GmbH és Varta Storage GmbH - is kiterjed. Hangsúlyozta, hogy a lépést nem a folyó működésben kialakult azonnali fizetésképtelenség indokolta, az a gazdasági jövő biztosítását szolgálja. A háztartási elemek üzletága nem része az eljárásnak.

A Varta szerint a válság fő okai a piaci feltételek jelentős romlása, a kereslet visszaesése, a kedvezőtlen árfolyamhatások, valamint egy meghatározó ügyfél együttműködésének megszűnése. A német sajtó szerint ez az ügyfél az Apple.

A héten már nyilvánosságra került, hogy a vállalat feldarabolása is napirendre került. A legfontosabb hitelezők - köztük a Deutsche Bank, az RBC BlueBay, a Blantyre és a Whitebox befektetési alapok - a nyereséges háztartásielem-üzletág leválasztását és új tulajdonosi szerkezet kialakítását támogatják. A vállalat közlése szerint egy független elemzés több tízmillió eurónyi pótlólagos finanszírozási igényt állapított meg, de nem sikerült új tőkeforrást biztosítaniuk.

Az APA és a Reuters értesülése szerint a Varta tulajdonosai, az osztrák Michael Tojner befektető és a Porsche sem kívánt újabb tőkeinjekciót nyújtani a társaságnak. A beszámolók szerint Tojner érdeklődik a mikrotechnológiai akkumulátorokat gyártó üzletág iránt.

A vállalat 3260 alkalmazottat foglalkoztat, többségüket az ellwangeni központban. A Varta legutóbb a 2024-es üzleti év eredményeit tette közzé: akkor mintegy 793 millió euró árbevételt és 64,5 millió eurós veszteséget jelentett.

A több mint százéves múltra visszatekintő vállalat a háztartási elemek mellett hallókészülékekhez használt mikroakkumulátorokat és energiatároló rendszereket is gyárt. Az elmúlt években jelentős beruházásokkal bővítették a termelést, ugyanakkor növekvő eladósodottsággal, a kereslet csökkenésével és az ázsiai versenytársak erősödésével is szembe kellett nézniük.

(MTI)