Szolgáltató központokként működnének a Coopok az ellátatlan településeken

Valamennyi településen biztosítaná a kormány a napi fogyasztású élelmiszerek, mindennapos alapcikkek helyi beszerzését a Magyar falu-programban nemrég meghirdetett, 45 milliárd forintos pályázat támogatásaiból. Az új és a meglévő üzleteket szolgáltató központokká alakítanák át postával, patikával - vázolta a terveket a Magyar Nemzetnek az Áfeosz-Coop Szövetség elnöke.

Zs. Szőke Zoltán a lapnak elmondta, hogy ma nagyjából háromszáz hazai kistelepülésen nincs semmilyen alapvető bolt, így ahhoz, hogy a lakosok a friss fogyasztási cikkeket, élelmiszereket megvásárolhassák, a falujuktól távolabb kell menniük. Ezzel együtt mintegy 2400 olyan település van, ahol kétezernél kevesebben élnek, innen pályázhatnak a meglévő kisboltok a támogatásra.

"Összesen körülbelül másfél millió embert érinthetnek a 45 milliárdos keretből támogatott fejlesztések. Nagy lehetőség ez a vidéki boltosoknak: már sokan érdeklődtek, de mindenki várja a részletszabályokat, a rendelet egy-két héten belül megjelenhet" - fűzte hozzá a kereskedelmi lánc elnöke.

Zs. Szőke Zoltán arról is beszélt, hogy az elképzelések szerint a pályázaton elnyerhető támogatásokból egyrészt az ellátatlan településeken új üzletek épülnének és újranyithatnak a korábban bezárt egységek. A kereskedők kérhetnek pénzt a jelenleg is működő boltok korszerűsítésére is, például jelentősebb energiahatékonysági beruházásokra, de a modernebb berendezés, a költségtakarékos működés megteremtése is a támogatandó célok között lehet.

A szakember kiemelte: az egyik legjelentősebb újítás az lesz, hogy az átalakított boltok a jövőben nem csupán önálló élelmiszer-kereskedelmi egységként kapcsolódnak be a falvak életébe. A beruházásokkal olyan közösségi tereket, szolgáltató központokat alakítanak ki az épületekben, amelyek találkozási pontok lehetnek, és ahol más közszolgáltatások is elérhetők lesznek.

Frissítés: A korábban bezárt boltok újranyitását ösztönöznék

Ettől az évtől a falusi kisboltok működését, fejlesztését, valamint a korábban bezárt egységek újranyitását is támogatja a kormány a Magyar falu-program keretében - jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos szombaton a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Beregsurányban.

Gyopáros Alpár a sajtótájékoztatón elmondta, az eddigi három alprogram, a falusi csok, a mellékúthálózat-felújítást célzó és a falusiéletminőség-javító pályázatok kiírásai heteken belül megjelennek, és csatlakozik hozzájuk a kisboltok megmentését célzó, elsősorban a kétezernél kevesebb lélekszámú településekre koncentráló alprogram.

A támogatási konstrukcióval a létező kisboltok működése és fejlesztése mellett a korábban bezárt egységek újranyitását ösztönözné a kormány - fogalmazott a kormánybiztos. Hozzátette: többletszolgáltatásokat kínáló, úgynevezett "integrált piaci szolgáltató centrumokat" szeretnének létrehozni.

Ebben a konstrukcióban egy üzlettulajdonos vagy vállalkozás a vállalkozása elindításához akár 60-70 millió forint támogatást is elnyerhet - közölte Gyopáros Alpár.

(MTI)