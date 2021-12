Gazdaság :: 2021. december 5. 14:27 ::

Ajvé, antidemokratikus magyar kezekbe kerülhet a Spacecom!

A Spacecom 51 százalékának megvásárlásáról a 4iG-vel írt alá szándéknyilatkozatot a cég.

Az izraeli védelmi erők illetékesei erős ellenérzéseiknek adtak hangot azzal kapcsolatban, hogy a magyar 4iG megvenné az izraeli, kommunikációs műholdakat üzemeltető Spacecomot. A Haaretz szerint ők elsősorban Mészáros Lőrinc nevét emlegetik a magyar térfélen, bár a 4iG inkább köthető már Jászai Gellérthez, mint Mészároshoz. Akárhogy is, a zsidóknak nem tetszik, hogy Orbán Viktorhoz közel álló oligarcha vinné azt a céget, amely az ottani hadsereggel is együttműködik. Utóbbi körülmény miatt egyébként a védelmi minisztériumnak rá is kell bólintania az ügyletre, ami így kérdésessé vált.



Pedig - fizimiska alapján - akár még keblükre is emelhetnék Jászai Gellértet (kép: 444)

A védelmi tárca vezetése stratégiai fontosságúnak ítéli meg a szatellites céget, amelyet nem kellene idegeneknek átengedni (felvásárolni csak fordítva szabad - a szerk.).

„Ez egy bizarr megállapodás, amely Izrael műholdas kommunikációját instabil és demokráciaellenes entitások kezébe adná”

– fogalmazott a lapnak egy katonai forrás. Az informátorok egyébként magát Orbánt sejtik a vásárlás mögött, és felemlegetik, hogy Mészáros korábban többek között a miniszterelnököt említette gazdagodása okaként – szerencséje és „a jóisten” mellett - emlékeztet kaj(m)án vigyorral a HVG.