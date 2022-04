Gazdaság :: 2022. április 30. 18:41 ::

Az EU is pénzeli a Bulgária és Görögország közötti földgázvezetéket - szintén lehet valami a korábban elvetett Gólya II.-ből

Júniusra elkészülhet egy Bulgária és Görögország közötti földgázvezeték, amely megkönnyítheti, hogy dél- és kelet-európai országok átadjanak egymásnak az energiahordozóból. Ez különösen azért fontos, mert az Ukrajnát támadó Oroszország az uniós szankciókra válaszul folyamatosan a gáz- és olajszállítások leállításával fenyegetőzik, illetve Lengyelország és Bulgária esetében ezt már meg is lépte.

A 240 millió eurós vezeték a görög Komotini városától a Bulgária középső régiójában lévő Stara Zagoráig ér – közölte a Euronews. A projektet a két állam és maga az Európai Unió finanszírozza, és lehetővé teszi, hogy a környékbeli országok jobban hozzáférjenek a kontinens csőhálózatához. A bolgár-görög interkonnektorral Románia és Törökország is összeköthetővé válik – példálózott Kirik Petkov bolgár külügyminiszter. Hozzátette: megpróbálja bevetni országa azeri kapcsolatait annak érdekében, hogy az unió alternatív gázforrásokhoz férhessen hozzá.

Eközben Csehország és Lengyelország felújítja tárgyalásait a Gólya II. vezetékről, amelynek létrehozását egyszer már elvetették, ám most nyitottabbá váltak az együttműködésre. Petr Fiala cseh miniszterelnök azt is közölte, hogy Prága az újonnan építendő vagy kibővítendő lengyel cseppfolyósgáz-terminálokban is vásárolna kapacitásokat. Jelenleg Csehország gázszükségletének 90 százalékát orosz forrásból elégíti ki.

(HVG nyomán)