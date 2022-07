Gazdaság :: 2022. július 9. 10:01 ::

Népfelkeléstől tart "Nefürgyéle" Timmermans, ha a tél kezdetéig nem sikerül kezdeni valamit az európai energiaválsággal

"Népfelkeléstől" tart Frans Timmermans zöld átmenetért felelős uniós biztos, ha a tél kezdetéig nem sikerül kezdeni valamit az európai energiaválsággal. Ha idén télen az európaiak nem fognak tudni befűteni, az véleménye szerint akár lázadáshoz is vezethet. Hogy ez ne történhessen meg, a biztos akár még a szénhez is visszanyúlna, és véleménye szerint ez a "klímaváltozás elleni küzdelmet" sem vetné vissza - feltéve, hogy csak rövidtávú kilengésről van szó.

"Nagyon-nagy" esélyt lát egy, a társadalmat kettészakító viszály kirobbanására az Európai Bizottság egyik alelnöke az idei tél magas energiaárai miatt. Hogy a civil lázadást elkerüljük, még az is előfordulhat, hogy rövidtávon visszatérünk a fosszilis energiaforrásokhoz - véli.



(Kép: Kenzo Tribouillard / AP)

"Ha az energia hiánya miatt a társadalmunk belviszályba kezd, akkor biztosan nem fogjuk tudni teljesíteni a klímavédelmi céljainkat. Akkor biztosan nem fogunk tudni eljutni oda, ahova kéne, ha az energiaválság súlyosan kettészakítja a társadalmat. Biztosítanunk kell, hogy a tél közeledtével az emberek ne maradjanak hidegben, és hogy az iparunk a jelen körülmények között is a lehető legjobban működjön, mivel az egyetlen dolog, ami Putyin malmára hajtja a vizet, az a társadalmunk megosztottsága."

És ha az emberek ezen a télen szenvedni fognak a hidegtől, mert nem engedhetik meg maguknak, hogy begyújtsanak, annak a "klímaválságra" nézve is beláthatatlan következményei lesznek - mondta a Guardiannek adott interjújában a biztos.

"Elég régóta vagyok a politikában, több mint harminc éve, hogy tudjam: az emberek csak az azonnal érezhető válsághelyzetek miatt aggódnak, a hosszútávúak miatt nem. És ha nem sikerül kezelnünk a jelenlegi helyzetet, akkor a hosszútávút sem fogjuk tudni" - mondta az uniós biztos

Saját bevallása szerint Timmermans legfőbb célja így most az, hogy legkésőbb november elsejéig megnyugtassa az uniós polgárokat: nem kell fűtési válsággal szembenézniük. Ehhez akár kőszenet is felhasználnának. "Ha most azt mondanánk, hogy mától nincs több szén, nem lennénk túl meggyőzőek egyes tagállamokban, csak még a mostaninál is magasabbra szítanánk az indulatokat".

Timmermans, az Európai Bizottság zöld átmenetért felelős biztosa, és egyben az EU képviselője az ún. klímaválságról tartott nemzetközi tárgyalásokon is tartotta magát ahhoz, hogy egy "rövidtávú" visszatérés a fosszilis erőforrásokhoz még összeegyeztethető a COP26-on, a glasgow-i klímacsúcson elfogadott irányelvvel, miszerint a globális hőmérséklet-változás az iparosodás előtti szinthez képest maximum 1,5 fokkal emelkedik.

Az Európai Parlament a héten szavazta meg, hogy a földgázt és az atomenergiát is "tiszta energiának" fogadja el - a klímavédők legnagyobb csalódására, akik attól tartanak, hogy így a klíma megmentését célzó ütemtervet nem lehet majd tartani a folyamatosan növekvő energiaárak miatt - írja az Euronews.

Kapcsolódó: