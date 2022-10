Gazdaság :: 2022. október 16. 19:01 ::

Tízszeresére nőtt a szegénység Ukrajnában a Világbank szerint

Ha a téli hidegek előtt nem tudják kijavítani Ukrajnában a támadásokban megrongálódott lakóépületeket, az egy újabb, belső migrációs hullámot indíthat el Arup Banerji, a Világbank kelet-európai regionális igazgatója szerint.

A frontvonaltól távol eső városokat is elérő orosz támadások tovább nehezítik az egyébként is borzasztó gazdasági helyzetet Ukrajnában, mondta Arup Banerji, a Világbank kelet-európai regionális igazgatója a Reutersnek. Hozzátette: az év végére az ukrán lakosság 25 százaléka élhet szegénységben, ez az adat a háború előtt még mindössze 2 százalék volt. Sőt, ez az arány a jövő év végére akár az 55 százalékot is elérheti.

Banerji szerint az ország háborús működésének hatékonyságát jelzi, hogy a héten az energetikai létesítményeket ért jelentős orosz támadások után hamar helyreállították az áramellátást, ám Oroszország azóta taktikát váltott, ami fokozza a kockázatokat. Ha decemberi, januári hidegekig nem javítják ki a megrongálódott lakóépületeket, az egy újabb, belső migrációs hullámot indíthat el – tette hozzá.

A hírügynökség felidézi: Volidimir Zelenszkij ukrajnai elnök nemzetközi adományozóknak a héten arról beszélt: Ukrajnának 38-55 milliárd dollárra (16,3-23,6 ezer milliárd forint) van szüksége a jövő évre becsült költségvetési hiány fedezésére és további 17 milliárd dollárra (7,3 ezer milliárd forint) a kritikus infrastruktúra – iskolák, lakóházak, energetikai létesítmények – újjáépítéséhez.

Banerji szerint eddig biztató válaszok születtek ez ukrajnai államfő ezekkel kapcsolatos megkereséseire, az országok többsége jelezte, támogatná pénzügyileg Ukrajnát a következő évben.

(HVG - Reuters nyomán)