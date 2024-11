Gazdaság, Külföld :: 2024. november 2. 09:04 ::

Megerősítette az EU kitűnő osztályzatát a Moody's

Megerősítette változatlan stabil kilátással az Európai Unió lehetséges legjobb "Aaa" adósosztályzatát a Moody's Ratings.

A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett döntés indoklásában kiemelte, hogy az elsőrendű besorolású tagállamok erőteljes pénzügyi és politikai támogatásban részesítik az EU-t.

Az unió "Aaa" besorolása bizonyos fokig ellenállóképes a jó adósosztályzattal ellátott nagy tagállamok esetleges leminősítésével szemben is, abban az esetben, ha egy ilyen leminősítési döntés egyetlen nagy tagállamra korlátozódik - fogalmaz a megerősítési döntéshez fűzött elemzésében a Moody's.

Éppen ezért az Európai Unió "Aaa" besorolása és az osztályzat stabil kilátása annak ellenére sem változott, hogy a Moody's nemrégiben a leminősítés megnövekedett valószínűségére utaló negatívra rontotta az addigi stabilról Franciaország - a második legnagyobb euróövezeti gazdaság - "Aa2" szintű szuverén besorolásának kilátását. Az EU "Aaa" osztályzata ugyanis valószínűleg annak is ellenállna, ha a francia államadósbesorolást a cég "Aa3"-ra minősítené vissza - áll a hitelminősítő indoklásában.

A Moody's Ratings a múlt héten rontotta negatívra Franciaország elsőrendű "Aa2" államadós-besorolásának kilátását. A cég a döntés indoklásában kiemelte: egyre nagyobb a kockázata annak, hogy a francia kormány nem hajtja végre a vártnál tartósan magasabb költségvetési hiányok kialakulásának és az adósságtűrő képesség romlásának megakadályozásához szükséges intézkedéseket.

Az Európai Unió "Aaa" besorolásának és az osztályzat stabil kilátásának péntek éjjeli megerősítéséhez fűzött elemzésében a Moody's hangsúlyozta: várakozása szerint továbbra is fennmarad az EU pénzügyi műveleteit és irányítását alátámasztó erőteljes jogi és intézményi keretrendszer.

A stabil kilátás mindemellett azt a várakozást is tükrözi, hogy az EU ezentúl is versenyképes kamatok mellett tud hozzáférni igen nagy mennyiségű finanszírozáshoz, és sikerül a továbbiakban is kordában tartani azokat a kockázatokat, amelyek az Ukrajnával és egyéb rizikóforrásokkal szembeni megnövekedett pénzügyi kitettségekből hárulnak az Európai Unió költségvetésére - áll a Moody's elemzésében.

Az idén egy másik nemzetközi hitelminősítő, a Fitch Ratings is megerősítette változatlan stabil kilátással az Európai Unió lehetséges legjobb - e cég módszertanában "AAA"-val jelölt - hosszú távú besorolását. A Fitch szintén azzal a véleményével indokolta a döntést, hogy az uniós tagországok erőteljesen elkötelezettek az EU pénzügyi támogatása mellett.

(MTI)