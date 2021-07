Sport :: 2021. július 18. 12:16 ::

Tokió 2020: női kéziseinknek a negyeddöntő elvárás - de a célok magasabban vannak

A magyar női kézilabda-válogatottal szembeni elvárás a negyeddöntőbe jutás a pénteken kezdődő tokiói olimpián, viszont a célok magasabban vannak Elek Gábor szövetségi kapitány szerint.

"Az elvárás és a cél nem ugyanaz. Az elvárás, hogy továbbjussunk a csoportból, a cél viszont ennél magasabban van. Ugyanakkor erről addig nem beszélünk, amíg nem értük el a negyeddöntős szereplést" - jelentette ki vasárnap az olimpiai faluban a szakvezető.

Elek Gábor arról számolt be, hogy az utazás és a szombati érkezés nem volt a legkényelmesebb, de a csapatot tökéletes körülmények fogadták az olimpiai faluban, ahol nagy a nyüzsgés és sok a mosolygós arc. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, arra mindenképpen figyelmet kell fordítani, hogy ez ne terelje el a játékosok figyelmét, mert a mostani keretből csupán Tomori Zsuzsanna és a szakmai stábból Görbicz Anita játszott a 2008-as, pekingi játékokon, amelyen legutóbb szerepelt a magyar női kézilabda-válogatott.

"Ma délután már kondicionáló tréninget tartunk. Hétfőtől a csarnokban is dolgozhatunk, napi egy edzési lehetőséget kaptunk a helyszínen, ennél kicsit többet szerettem volna, de ez is elég lesz, elvégre még egy hét van az első mérkőzésünkig" - mondta Elek Gábor, aki korábban úgy fogalmazott, hogy maga sem tudott volna nehezebb csoportot összeállítani, mint ami az áprilisi sorsoláson született.

A szakvezető úgy vélte, a francia és a címvédő orosz csapat valamelyest kiemelkedik, de a másik négy együttes, azaz a svéd, a spanyol, a brazil és a magyar egyenlő eséllyel pályázik a továbbjutást jelentő első négy helyre. A felkészülés során a dél-amerikai riválist kétszer is legyőzték a magyarok, de Elek szerint ebből nem szabad messzemenő következtetést levonni, mert egyrészt hazai pályán történt, másrészt az ellenfél is tudta, hogy két héttel később sokkal fontosabb összecsapást is vív egymással a két gárda.

A magyar csapat egy hét múlva mutatkozik be Tokióban a francia válogatott ellen. Az első ellenféllel kapcsolatban Elek Gábor azt mondta, hogy tíz éve a világ élvonalába tartozik, de most vannak hiányzóik. Úgy vélte, remek védekezés jellemzi a riválist, ráadásul talán a legjobb kapuspárossal rendelkezik a mezőnyben. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a franciák majdnem minden világversenyen okoznak meglepetést egy-egy váratlan vereséggel. Hozzátette, a szakmai stáb már elkezdte a felkészülést azzal, hogy megnézte az edzőmérkőzéseiket.

A magyarok az első találkozót követően kétnaponta sorrendben a brazilokkal, az oroszokkal, a spanyolokkal és a svédekkel találkoznak a japán fővárosban.

(MTI)