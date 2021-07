Sport :: 2021. július 25. 10:32 ::

Siklósi Gergely a címvédőt is kiejtette, a döntőért vívhat

/Bővített hír./

A világranglista-vezető, világbajnoki címvédő Siklósi Gergely 15-12-re legyőzte a címvédő dél-koreai Park Szang Jungot, ezzel bejutott a legjobb négy közé a férfi párbajtőrözők vasárnapi egyéni versenyében a tokiói olimpián.

A két vívó két éve, a budapesti vb-n a 32 között találkozott, akkor is Siklósi nyert, illetve tavaly, a heidenheimi világkupa döntőjében is ő örülhetett kettőjük asszója után.

Most is a magyar kezdett jobban, 4-2-es vezetéséig egylámpás, tiszta tusokkal jutottak el, utána pedig néhány együttes találat következett. Az első három perc után 6-6-ot mutatott az eredményjelző. A csata a folytatásban is szoros maradt, kéttusnyi különbséggel egyikőjük sem tudott ellépni egészen addig, amíg 10-8 nem lett a 25 éves Park javára. Siklósi folytatta az agresszív letámadást, a dél-koreai folyamatosan a pást végén táncolt. A magyarnak az utolsó három perc elején sikerült fordítania, 11-10-re már nála volt az előny, amelyet a végéig nem is engedett ki a kezéből, az utolsó tus is egylámpás találat volt.

"Lélektani előny volt a múltunk, amely nekem kedvez, és jól is éreztem magam a páston. Szerintem ő jobban félt tőlem, mint én tőle, ez volt a döntő az asszó utolsó harmadában. Az volt a tervem, hogy domináljak, menjek előre, és várjak arra, hogy kiugorjon és megtámadjon, illetve a másik lehetőség az volt, hogy én letámadom őt. Bejött a taktika" - mondta az MTI-nek a rendkívül felszabadultnak, már-már lazának tűnő magyar sportoló.

Az elődöntős-döntős műsor magyar idő szerint 12 órától rajtol, a finálét pedig 14.15-kor rendezik.

A BHSE 23 éves vívója először a világranglistán ötödik olasz Andrea Santarellivel csap össze.

"Két éve őt is legyőztem a világbajnokságon, de ebből nem szabad messzemenő következtetést levonni. Most egy új verseny, egy új sztori következik" - jelentette ki Siklósi, akinek szűk két órája van az elődöntőig.

"Arra pont elég lesz ez az idő, hogy kipihenjem magam" - mondta.

Legutóbb, Rióban Imre Géza ezüstérmet szerzett a párbajtőrözők versenyében, magyar győztesig azonban egészen az 1972-es müncheni játékokig kell visszamenni, akkor Fenyvesi Csaba nyerte a fegyvernem egyéni versenyét.

Korábban írtuk: Siklósi Gergely bejutott a negyeddöntőbe

A világranglista-vezető, világbajnoki címvédő Siklósi Gergely második asszóját is megnyerte, ezzel bejutott a negyeddöntőbe a férfi párbajtőrözők vasárnapi egyéni versenyében a tokiói olimpián.

A BHSE 23 éves vívója a marokkói Husszam Elkorddal csapott össze a 16 között, és küzdelmes mérkőzésen 15-13-ra győzött.

A következő körben a címvédő dél-koreai Park Szang Jung és a Rióban hatodik japán Minoba Kazujaszu asszójának továbbjutója következik.

A 28 éves, kétszeres Afrika-bajnok rivális, aki egy fejjel alacsonyabb magyar ellenfelénél, szívósnak bizonyult, mert bár Siklósi 4-1-re és 10-6-ra is vezetett, sikerült kiegyenlítenie, sőt 12-11-re a vezetést is átvette. A hajrában azonban a magyar összpontosított jobban.



"Számítottam rá, hogy nehéz csata vár rám, mert Elkord tulajdonképpen francia, ott edz, olyan a stílusa is, mint a franciáknak. A kezdeti taktikámra jól reagált, jól váltott, így engem is váltásra kényszerített. Az asszó végén pedig szerencsém volt, alakulhatott volna még szorosabban is" - mondta az MTI-nek Siklósi, aki a folytatásban a címvédő dél-koreai Park Szang Jounggal vagy a Rióban hatodik japán Minoba Kazujaszuval csap össze, magyar idő szerint körülbelül 9.30-tól, miután a napi programban mintegy félórás csúszás van.

A magyar párbajtőröző hozzátette: nem pakolt magára terhet, próbál lazán, mondhatni tét nélkül vívni.

Az elődöntős-döntős műsor 12 órától rajtol, a finálét 14.15-kor rendezik.

Korábban történt: Világbajnokunk győzelemmel kezdett

A világranglista-vezető, világbajnoki címvédő Siklósi Gergely megnyerte első asszóját, ezzel bejutott a 16 közé a férfi párbajtőrözők vasárnapi egyéni versenyében a tokiói olimpián.

A BHSE 23 éves vívója a nála tíz esztendővel idősebb kínai Csao Tung ellen győzött 15-9-re. Az első három percben alig esett találat - mindketten figyelmeztetést is kaptak passzivitásért -, a szünet után azonban Siklósi beindult, és a következő "megállóig" 11-3-as vezetésre tett szert. Kis túlzással akkor szúrta meg a 2019-as Ázsia-bajnokot, amikor akarta, és bár a végén kicsit kiengedett, a vége magabiztos győzelem lett.

"Az elején csak ismerkedtünk a körülményekkel, aztán 11-3-nál már éreztem, hogy megvan a meccs. Kicsit ki is engedtem, úgyhogy a végén azért figyelni kellett" - mondta az MTI-nek Siklósi.

Arra a kérdésre, hogy hogyan érezte magát a páston, élete első olimpiai asszójában, a következőt válaszolta:

"Őszintén szólva, kicsit többet vártam, több izgalmat, nyomást. Nagyon jól éreztem magam, olyan, mintha otthon lennék, tehát otthon érzem magam" - mondta mosolyogva a magyar versenyző.

Női tőrözőink búcsúztak

A magyarok közül utolsóként, a 16 között Kreiss Fanni is búcsúzott a női tőrözők vasárnapi egyéni versenyétől a tokiói olimpián.

A magyar vívónak - miután első asszójában megverte a világbajnoki ezüstérmes olasz Martina Batinit - újabb bravúrra lett volna szüksége, de a címvédő és világbajnok, világranglista-vezető orosz Inna Gyeriglazova már túl erős ellenfélnek bizonyult.

Bár az első tust Kreiss adta, három perc után 4-2-re már a riói bajnok vezetett, és a folytatásban növelve előnyét magabiztosan menetelt a győzelem felé. Az UTE tőrözője ugyanakkor nem adta könnyen magát, fogcsikorgatva harcolt egy-egy találatért, és ha végül nem is sikerült megszorongatnia a 15-10-re diadalmaskodó Gyeriglazovát, némileg azért megnehezítette a dolgát.

"Szerettem volna még tovább vívni, bár tisztában voltam vele, hogy a mezőny legerősebb versenyzője áll a pást túloldalán. Nem jött be az alap koncepció, amit elterveztem, és úgy érzem, túl későn váltottam. Holnap jön egy kis pihenő, aztán elkezdünk készülni a csapatversenyre" - mondta az MTI-nek a 32 éves Kreiss Fanni.

A fegyvernem másik két magyar indulója, Kondricz Kata és Pásztor Flóra egyformán a 32 között búcsúzott, előbbi 29., utóbbi 32. lett. Ők hárman alkotják a válogatottat a csütörtöki csapatversenyre, a tartalék a hetedik olimpiáján szereplő Mohamed Aida.

(MTI)