Sport :: 2021. augusztus 2. 11:35 ::

Női kéziseink legyőzték a svédeket, ezzel bejutottak a negyeddöntőbe

A magyar női kézilabda-válogatott bejutott a negyeddöntőbe a tokiói olimpián, miután a csoportkör utolsó fordulójában 26-23-ra legyőzte a svéd csapatot. A nyolc között Elek Gábor szövetségi kapitány együttese Norvégiával találkozik szerdán.

Eredmények:

nők, 5. (utolsó) forduló:

B csoport:

Magyarország-Svédország 26-23 (15-15)

gól: Márton 4, Háfra 4, Lukács 4, Klujber 4/2, Szöllősi-Zácsik 4/1, Vámos 3, Tomori 2, Helembai 1, illetve Carlson 5, Hagman 5, Roberts 4, Hansson 3, Westberg 3/3, Strömberg 1, Dano 1, Thorleifsdottir 1

lövések/gólok: 45/26, illetve 45/23

gólok hétméteresből: 6/3, illetve 5/3

kiállítások: 2, illetve 10 perc

A magyarok abban a tudatban léphettek pályára, hogy ha nyernek, a rossz rajt ellenére bejutnak a negyeddöntőbe. A svédek számára nem volt tét, biztos csoportelsőként várták az összecsapást.



Bíró Blanka kapus és Tomori Zsuzsanna (háttal) a világméretű koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpia női kézilabda-bajnokságának B csoportjában játszott Magyarország - Svédország mérkőzésen a Jojogi Nemzeti Sportcsarnokban 2021. augusztus 2-án (fotók: Illyés Tibor / MTI)

Elek Gábor szövetségi kapitány együttese jól kezdett, Bíró Blanka két hétméterest is hárított, így állandósult a 2-3 gólos előny, amely később még tovább is nőtt (10-6). Aztán 13-10-es magyar vezetésnél időt kértek a svédek, és ettől olyan lendületbe jöttek, hogy sikerült fordítaniuk. Ebben a szakaszban a korábbinál sokkal keményebben védekezett az északi alakulat, nehéz volt lövőhelyzetbe kerülni, a lefordulásokból pedig jöttek a svéd gólok. A szünet előtti hajrában emberelőnyben egyenlítettek a magyarok, így 15-15-nél jött a szünet.



Anna Lagerquist (b) és Klujber Katrin

A második félidő hat magyar góllal és Vámos kimaradt hetesével indult, ráadásul Lukács ziccerből a felső lécre emelt. A svédek sok hibája miatt ismét az Elek-együttes akarata érvényesült, és 19-15-nél időt kért a rivális, de ez ezúttal nem hozott sok változást. A svédek 12 percig képtelen voltak gólt szerezni, 21-15 után voltak ismét eredményesek. Ahogy megtorpant a csapat, a kapitány 22-19-nél időt kért. Háfra egészpályás üres kapus kísérlete mellé szállt, így a folytatásban is bátran próbálkoztak a svédek kapus lehozatallal.



A svéd Jamina Roberts (b), valamint a magyar Klujber Katrin (k) és Vámos Petra

Tomori végleges kiállításával a 49. percben kidőlt a védelem oszlopa, de 23-20-as állásról Zácsik révén a magyarok mozdultak el. A svédek újabb tízperces gólcsenden voltak túl, így az utolsó öt perc 24-21-ről kezdődött. A skandinávok időkéréssel hangoltak a hajrára, de nem volt esélyük fordítani, mert a magyar csapat ekkor stabilan védekezett.



A győzelmével negyeddöntős magyar női kézilabda-válogatott

korábban:

Orosz Olimpiai Csapat-Spanyolország 34-31 (18-17)

Franciaország-Brazília 29-22 (17-11)

A csoport végeredménye: 1. Svédország 7 pont, 2. Orosz Olimpiai Csapat 7, 3. Franciaország 5, 4. MAGYARORSZÁG 4, 5. Spanyolország 4, 6. Brazília 3

Azonos pontszámnál az egymás elleni eredmény döntött.

Frissítés: "Meccsről meccsre javuló teljesítményt nyújtottunk"

"Nagyon büszke vagyok a csapatra" - jelentte ki Elek Gábor. "Szájon vert minket a brazil meccs, és erre ráment az oroszok elleni is. Elveszítettük két fontos emberünket, plusz a mai meccsen Tomorit is, de nagy volt a lelkünk, mindent elviseltünk, még a saját hibáinkat is."

A csoportmeccsek tanulságait így összegezte: küzdeni mindig, feladni soha.

"Ez egy tanulási folyamat, mert nagyon fiatal a csapatunk, még ha vannak benne nagy öregek is. Vámos Petra ezektől a játékosoktól autogrammot, meg közös fényképet kért korábban, akik ellen itt pályára lépett. És hát 13 éve nem volt magyar válogatott olimpián" - fogalmazott.

Helembai Fanny, aki a svédek ellen lépett először pályára a játékokon, azt mondta, készen állt, hogy bármikor beálljon és segítsen a csapaton: "Voltak hullámvölgyek, de látszott rajtunk, hogy ez az utolsó utáni lehetőség, és nagyon akartunk bizonyítani egymásnak is."

Szöllősi-Zácsik Szandra szerint nagyon mélyről indult a csapat, de reméli, a csúcson fejezi be.

"Meccsről meccsre javuló teljesítményt nyújtottunk, egyre jobban összeállt a védekezés, ez hozta magával a jobb kapusteljesítményt, ami az utolsó két találkozón extra volt" - nyilatkozott.

A norvégok elleni negyeddöntőről úgy vélekedett, a magyar csapatnak nincs vesztenivalója.

"Nem abból a mérkőzésből kell kiindulni, amit az olimpia előtt játszottunk" - tette hozzá a 32-22-es vereségre utalva.

(MTI)