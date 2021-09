Sport :: 2021. szeptember 4. 07:48 ::

Metallicával felpörgetett bronzérem K1 200 méteren

A kajakos Varga Katalin bronzérmet nyert K1 200 méteren a tokiói paralimpián.

A KL2-es kategória magyar indulója már a csütörtöki előfutamában is jól szerepelt, de másodikként célba érve középfutamra kényszerült. Abban szombaton - amikor már nem esett az eső, de felhős volt az idő a Sea Forest Kajak-kenu Pályán - még úgy is simán nyert, hogy a végén kiengedett. A bő egy órával későbbi döntőben jól rajtolt, jó volt az utazó tempója, így nem is az volt igazán a kérdés, meglesz-e neki a bronzérem, hanem hogy esetleg megfogja-e az élen lapátoló két brit közül a lassabbat. Végül stabil harmadik helyen ért célba 52.622 másodperccel. Győzött Charlotte Henshaw (50.760), másodikként pedig Emma Wiggs (51.409) végzett. Varga Katalin az első női magyar paralimpiai érmese a sportágnak.



Varga Katalin (kép: MTI/Koszticsák Szilárd)

A balesetes gerincsérült, 35 éves magyar kajakos, aki öt éve ötödik volt a riói paralimpián, idén pedig ezüstöt nyert az Európa-bajnokságon, a magyar küldöttség 16. érmét - a negyedik bronzot - szerezte.

"Már két napja Metallicát hallgatok"

"Pontosan ezért a bronzéremért jöttem - jelentette ki a vegyes zónában. - Minden úgy alakult, ahogy elképzeltem. Ez kiérkezéskor még nem teljesen volt így, nehéz volt magamat felpörgetni, valószínűleg azért, mert túl higgadtan álltam hozzá a versenyhez. Már két napja Metallicát hallgatok, hogy felpörgessem magam. Pont erre a napra tök jól alakult minden" - folytatta.

Elmondta, a középfutamos idők alapján be tudta lőni, hogy valószínűleg jobb lesz, mint a végül negyedik német ellenfele.

"A futamban messze volt tőlem, nem láttam, hol végzett, amikor befutottunk, akkor sem voltam még biztos benne, hogy megvan. És annyira lassan írták ki, ki a harmadik, hogy ott azért izgultam, hogy ez ilyen szoros volt?" - mesélte.

Arra a kérdésre, hogy látott-e menet közbe esélyt a második hely megszerzésére, azt felelte, hogy igen, de bevallotta, hogy a végén általában "el szokott fogyni", és hozzátette, hogy ezen majd javítani kell.

A terveit illetően azt mondta, a párizsi paralimpián szeretné fényesíteni ezt az érmet, és az a munka, amit pár hónapja elkezdett, elég jó, úgyhogy ezt folytatja majd.

A KL1-es kategóriában a gerincsérvműtét következtében kerekesszékbe került Pulai Erika a középfutamában ötödikként ért célba, és mivel itt nem rendeztek B-döntőt, a 11. helyen végzett.

A kenus szakág egyetlen magyar indulója, Juhász Tamás (VL2), középfutamos második hellyel beverekedte magát a fináléba és ott nyolcadik lett. A motorbalesetes gerincsérült a kajakosoknál is indult, és a KL1-eseknél, azaz komolyabb sérültségi kategóriában a hatodik helyen végzett egy nappal korábban.

(MTI)