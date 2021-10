Sport :: 2021. október 9. 18:52 ::

Válságértekezletet kezdeményeztek a klubok a Newcastle szaúdi kézbe kerülése után

Az angol labdarúgó élvonal klubjai válságértekezletet kezdeményeztek azok után, hogy a Newcastle United egyesülete csütörtökön egy szaúd-arábiai hátterű konzorcium kezébe került.

A Premier League klubjai szerint a világ egyik legnézettebb bajnokságának megítélése "sokat romolhat" az üzlet miatt: korábban az Amnesty International jogvédő szervezet is sürgette a PL vezetését, hogy az emberi jogi kérdésekkel kapcsolatban vizsgálja meg a tulajdonosokat és a vezetőket.

A Newcastle-t megvásárló konzorcium a 430 milliárd dolláros szaúdi állami befektetési alapból (PIF), valamint a PCP Capital Partners és az RB Sports and Media nevű cégekből áll. A PIF már korábban is szerette volna megszerezni a klubot, ám 14 hónappal ezelőtt visszavonta 305 millió fontos ajánlatát, miután a Premier League nem adta meg a jóváhagyást az adásvételhez. A helyzet ezen a héten azért változott, mert szerdán a katari székhelyű beIN Sports műsorszolgáltató, a Premier League jogtulajdonosa kijelentette, hogy Szaúd-Arábia feloldja a csatorna eddigi tiltását, és leállítja az illegális streaming szolgáltatásokat is. Szintén fontos lépés volt, hogy a Premier League "jogilag kötelező érvényű" biztosítékot kapott arról, hogy egyértelműen elkülönül egymástól a PIF és a szaúdi állam, annak ellenére, hogy a PIF elnöke Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös.

(MTI)