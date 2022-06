Sport :: 2022. június 8. 06:24 ::

Egygólos vereség Cesenában - Rossi: tudnunk kell, hol a helyünk

A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re kikapott az Európa-bajnok olasz csapat vendégeként a Nemzetek Ligája A divíziójának második fordulójában kedden.

Marco Rossi szövetségi kapitány a 17 éves Vancsa Zalán személyében újoncot avatott, amikor a 87. percben becserélte.

A magyar együttes egy-egy győzelemmel és vereséggel a második helyen áll a csoportjában, a szombati harmadik fordulóban pedig az eddig nyeretlen és veretlen németeket fogadja a Puskás Arénában.

Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport, 2. forduló:

Olaszország-Magyarország 2-1 (2-0)

----------------------------------

Cesena, Dino Manuzzi Stadion, 15 ezer néző, v.: Sandro Schärer (svájci)

gólszerzők: Barella (30.), Pellegrini (45.), illetve Mancini (61., öngól)

sárga lap: Barella (64.), Cristante (92.), illetve Schäfer (71.)

Olaszország:

------------

Donnarumma - Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola (Dimarco, 75.) - Pellegrini (Locatelli, 66.), Cristante, Barella (Tonali, 84.) - Politano (Belotti, 75.), Gnonto, Raspadori (Zerbin, 84.)

Magyarország:

-------------

Dibusz - Lang, Orbán, Szalai A. - Nego (Fiola, 58.), Nagy Á. (Styles, 58.), Schäfer (Vancsa, 87.), Nagy Zs. (Bolla, 81.) - Sallai, Szoboszlai - Szalai Á. (Ádám, 87.)

I. félidő:

----------

30. perc: Spinazzola passzából Barella 18 méterről kilőtte a jobb felső sarkot (1-0).

45. perc: Politano szép csellel tisztára játszotta magát a jobb oldalon, középre adására jó ütemben érkezett Pellegrini, aki 10 méterről az üres kapuba gurított (2-0).

II. félidő:

-----------

61. perc: Fiola jobb oldali beadásába rosszul nyúlt bele a becsúszó Mancini, így a labda a saját kapujába pattant (2-1).

Egy kisebb vihar után nagyszerű futballidőben kezdődött a találkozó, amelyen Dibusznak már a második percben dolga akadt egy szögletet követően, de Mancini fejese nem okozott gondot neki, mivel a labda középre érkezett. Az első percekben a magyar csapat nem igazán tudta megtartani a labdát, az olaszok pedig több veszélyes akciót vezettek, azonban a vezetést nem tudták megszerezni, mert a vendégek védelme a már-már megszokott stabilitást és szervezettséget mutatta. Amikor kiszabadult a szorításból Marco Rossi együttese, akkor nagyon jó helyen harcolt ki szabadrúgást, Szoboszlai viszont 18 méterről kétszer is a sorfalba lőtt.

A helyzet később sem változott, a Squadra Azzurra nagy mezőnyfölényben futballozott, Dibusznak először a félidő derekán kellett bravúrral hárítania, amikor ismét Mancini fejelt kapura egy bal oldali szögletet követően. A szórványos magyar támadások egyikéből aztán Donnarummát is megdolgoztatták, akinek Sallai lövését kellett vetődve védenie. Az olaszok elsősorban a bal oldalon voltak veszélyesek Spinazzola révén, s éppen a római szélső újabb betörése előzte meg a hazaiak vezető gólját, amelyet Barella szerzett hajszálpontos lövésével. A szünetig hátralévő időben sem változott a játék képe, többnyire a magyar térfélen zajlottak az események, ráadásul két ziccere is volt az azúrkékeknek, akik az elsőt még elszórakozták, de a másodikat már nem, így megduplázták az előnyüket.

Térfélcserét követően a magabiztos vezetésük birtokában valamelyest visszavettek a tempóból az olaszok, ezt kihasználva a magyar csapat többször és bátrabban indult meg előre, mint az első játékrészben. Volt is néhány ígéretes vendégakció, viszont ez felkínálta a lehetőséget a hazai kontrákra. Egy ilyen végén Politano a keresztlécet találta telibe. A magyar együttes bátrabb játéka így is kifizetődött, mert egy jobb oldali akció végén öngóllal sikerült szépíteni. Bár a játék képében nem volt benne az egyenlítés, mégis volt rá lehetőség, Sallai lövését azonban Donnarumma tolta ki a keresztléc alól.

A hajrában a magyarok mindent megtettek az egyenlítés és ezáltal a pontszerzés érdekében, de az olaszok magabiztosan megőrizték minimális előnyüket a lefújásig, sőt, egy ízben még Dibusznak kellett védenie Locatelli veszélyes próbálkozását. Az olasz válogatott az első félidőben nyújtott jobb teljesítményével győzött, a második játékrész nagy részében már egyenrangú ellenfele volt a magyar csapat.

Rossi: tudnunk kell, hol a helyünk

Marco Rossi szövetségi kapitány büszke a magyar labdarúgó-válogatottra annak ellenére, hogy 2-1-re kikapott az Európa-bajnok olasz csapat vendégeként a Nemzetek Ligája második fordulójában.

"Az első félidőben nem tudtuk érvényre juttatni azt, amit elterveztünk. Kevésnek bizonyult a három nap a két mérkőzés között, mert így alig tudtunk dolgozni. Nem feküdt nekünk az olaszok pozíciós játéka, szerettük volna lelassítani őket a középpályán és a szélekre kényszeríteni őket, de ez nem igazán sikerült. A második félidőre rendeztük a sorokat, akkor jól mozogtunk" - értékelte a találkozót az MTI érdeklődésére az olasz szakvezető, aki hozzátette, ez a vereség beleférhet.

"Tudnunk kell, hol a helyünk, nem várhatjuk el, hogy Anglia legyőzése után feltétlenül nyerjünk a regnáló Európa-bajnok ellen is. Nem szabad túl nagy nyomást helyezni a csapatra, és ez igaz a következő, németek elleni összecsapásra is" - mondta.

Az 57 éves tréner minden meccs előtt azt mondja a játékosainak, hogy a maximumot hozzák ki magukból, mert ha ezt megteszik, akkor mindig emelt fővel jöhetnek le a pályáról. Szerinte ez sikerült, mert a szurkolók nem véletlenül éneklik el a Himnuszt közösen a játékosokkal minden meccs után.

"Nagyon szerettem volna saját hazámban jól szerepelni. Úgy érzem, ez sikerült is, ezért köszönet jár a játékosoknak, még ha nem is mindenki játszotta élete meccsét" - mondta Rossi, aki megismételte meccs előtti kijelentését, miszerint csak tökéletes játékkal lehetett volna esélyük a pontszerzésre.

A szakember azzal indokolta, hogy a kapusposztot leszámítva ugyanazt a kezdőcsapatot küldte pályára, mint múlt szombaton, hogy a fizikai állapottal nem volt gond, amit a második félidei teljesítmény be is bizonyított. Megjegyezte, van kvalitásbeli különbség is a kezdők és a cserék között.

"Rendkívüli képességekkel rendelkező játékos. Nagyon gyors és technikás. Nincs nyomás rajta és bátran lép pályára. Bár kevés időt kapott, de megmutatta magát" - mondta az MTI kérdésére Rossi a 17 éves újoncról, a 87. percben becserélt Vancsa Zalánról.

"A Manchester City sem véletlen vette meg" - tette hozzá.

Kollégája, egyben jó barátja, Roberto Mancini úgy vélte, az olasz válogatott gyorsan játszott és jól védekezett, tanítványai megpróbálták már az ellenfél térfelén megszerezni a labdát. Szerinte Giacomo Raspadori és Nicolo Barella nyújtott kiemelkedő teljesítményt.

"Ez a fiatalokkal teli válogatott még sokat javulhat. Sok van benne, s bár hosszú az út, jó úton indult el. A fiatalok friss erőt jelentenek, de még nem érzik, hogy egy csapat lennének" - mondta az olaszok szakvezetője, aki elárulta, Andrea Belotti és Leonardo Bonucci is elhagyja a válogatottat a hátralévő két júniusi Nemzetek Ligája-találkozóra.

A magyarok szépítését illetően kifejtette, hogy nem az öngól miatt volt mérges, hanem a középpályán elvesztett labda miatt, mert az elkerülhető lett volna. Úgy vélte, az kicsit megfogta a játékosait, mert némi félelem volt bennük, nehogy egyenlítsen a rivális.

A magyar együttes egy-egy győzelemmel és vereséggel a négypontos olaszok mögött második helyen áll a csoportjában, a szombati harmadik fordulóban pedig az eddig nyeretlen és veretlen németeket fogadja a Puskás Arénában.

(MTI)