A "magyar" zsidóság és Izrael közötti kapcsolatokról rendez kiállítást a magyar-németre az MLSZ

Férfi A-válogatottunk szombaton 20.45-től a németeket fogadja a Puskás Arénában a Nemzetek Ligája 3. fordulójában. A találkozóra minden jegy elkelt, tehát mintegy 60 ezer szurkoló foglal helyet a lelátókon a mérkőzésen. Fontos, hogy mindenki időben érkezzen meg a stadionhoz, és célszerű közösségi közlekedést igénybe venni az aréna megközelítésére, mert a kapunyitást követően (legkésőbb 18.00 órától) közlekedési zárások lesznek érvényben a Puskás Aréna környékén - írja honlapján a Magyar Labdarúgó Szövetség, amit olvasónk vett észre



A BKK sűríti a járatait a Puskás Aréna környékén, és ahol szükséges, a megállókban segíti a biztonságos fel- és leszállást (M2, M4-es metró, 1-es villamos). Mindenkinek javasoljuk, hogy vegyék igénybe az említett járatokat!



Csányinak biztos jobban tetszene, ha a fekete pólós "rasszista, homofób" szurkolók helyett az "Élet Menete" vonulna a meccsekre (fotó: Illyés Tibor / MTI)

Kérünk mindenkit, hogy időben érkezzen a helyszínre, és figyelje jegyén a beléptetés kapucsoportjait! A kapunyitás időpontja 17.45. A4-esnél nagyobb méretű táska bevitelére ezúttal sem lesz lehetőség.

A szokásos Szurkolói falu a Toronyépület (múzeum) előtti területen, az aréna keleti oldalán található majd, ahol volt válogatott játékosokkal is találkozhatnak az időben érkezők. Game Changers címmel egy sporttörténeti kiállítás is nyílik a Puskás Aréna parkjában, a stadion 9-es kapujánál. A 20 tablóból álló tárlat a magyar zsidóság és Izrael Állam közötti sporttörténelmi kapcsolatokat mutatja be olyan magyar sportolókkal, mint például Keleti Ágnes, Guttmann Béla és Ralph Klein, akik megváltoztatták a magyar és az izraeli sportot.

A mérkőzésre a szokásoknak megfelelően egy színes, magazin jellegű kiadvány készül, melyet 500 Ft-ért, bankkártyával lehet megvásárolni a mozgóárusoknál. A stadionban ezúttal is repohár rendszer működik, a korábbi vásárlásokból szerzett tokenek természetesen felhasználhatók.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a XIII-as a vendégszektor, ide kizárólag német szurkolók léphetnek be.

A vidékről érkezők számára a szervezők a Hungexpo környékét (Albertirsai úti buszparkolót), illetve az Asztalos Sándor utcai parkolást javasolják, itt buszok parkolására is van korlátozottan, érkezési sorrendben lehetőség.

A szokásos taxidrosztok (Aréna Mall, Mogyoródi út, Keleti pályaudvar) elérhetőek lesznek a mérkőzést követően, ám nagy forgalomra kell számítani!

Mindenkit kérünk a sportszerű szurkolásra, a magyar válogatott buzdítására! A korábbi felfüggesztett zártkapus büntetés miatt bármiféle kirekesztő magatartás, a huhogás, cigányozás, pfujolás, kifütyülés és egyéb sportszerűtlen megnyilvánulás további súlyos büntetéseket vonhat maga után!

Olvasó: felháborító és gusztustalan

Felháborítónak és egyben rendkívül gusztustalannak tartom, hogy egy Magyarország- Németország labdarógó mérkőzés kapcsán az MLSZ megfelelési kényszerben szenvedő vezetőinek a zsidóság jut az eszébe, no meg az állami terrorizmust folytató, népirtó Izrael dicsőítése! Én a részemről egyértelműen ki fogom ott a helyszínen fejezni a nem tetszésemet, bár lehet emiatt majd nem engednek be a meccsre sem. Ez is benne van, tudom. De a véleményemet akkor is közölni fogom velük, hiszen elméletileg egy szabd ország szabad polgára vagyok. Mást nagyon úgy sem tudok majd csinálni, de ha ti felhívnátok az emberek figyelmét erre az aljasságra, ami készül a meccs előtt, akkor többen is értesülhetnének róla, akik hozzám hasonlóan véleményt nyílváníthatnának... Ha nem keresek rá a meccsel kapcsolatos hírekre puszta kíváncsiságból, mert már várom a meccset, akkor erről csak ott értesültem volna, hatalmas megdöbbenéssel. Kérlek benneteket, hogy hívjátok fel erre az aljas provokációra az olvasótok figyelmét!

Kitartás!

Egy a bankár Csányi által üldözött "fekete polós" ultra

Csányi Sándor MLSZ-elnök már korábban zéró toleranciát hirdetett

Például egy januári M4 Sportnak adott interjúban:

Mindenki az MLSZ-től várja a megoldást, én azonban inkább a nézőktől. Itt pár száz emberről van szó, akik miatt a másik hatvanezer nem tud kimenni. És hozzá kell tennem, hogy az ultrák zöme is úgy viselkedik, ahogyan kell. Ugyanakkor a rasszizmussal és a homofóbiával szemben zéró tolerancia van érvényben, minden más esetben súlyoz a fegyelmi bizottság. Küzdünk azért, és van remény arra, hogy más cselekményekhez hasonlóan itt is figyelembe vegyék a megelőző intézkedéseket, vagy hogy éppen hány ember követte el, de ez nem mentesít az alól, hogy a nézőtéren rendnek kell lennie.

Ugyanitt megjegyezte azt is, hogy ugyan nem szabályellenes, de a nemzetközi szövetségeknél kétségtelenül rosszul mutat az ultracsoport által a mérkőzéseken viselt fekete póló, hiszen ezt korábbi történelmi eseményekkel azonosítják, így a jóindulatot nem sikerül növelni az irányunkban.