Sport :: 2022. október 9. 13:59 ::

Eb-selejtezők: kelet-európai ellenfeleket kapott a magyar válogatott

Csupa kelet-európai ellenfelet kapott a magyar labdarúgó-válogatott a 2024-es Európa-bajnokság selejtezőcsoportjainak vasárnapi sorsolásán.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttesét a Nemzetek Ligájában elért sikeres szereplésének köszönhetően a legerősebb kalapból húzták ki a frankfurti eseményen, majd ellenfélül a szerb, a montenegrói, a bolgár és a litván együttest kapta a G csoportba.

A selejtezősorozatban jövő márciusban, júniusban, szeptemberben, októberben és novemberben is dupla fordulót rendeznek. Mivel a magyarok ötcsapatos csoportba kerültek, így tíz forduló során kétszer szabadnaposak lesznek.

Németország házigazdaként biztos résztvevő, így nem vesz részt a selejtezőben, Oroszországot pedig kizárták, ezáltal 53 válogatott lesz érdekelt a kvalifikációban. A tíz selejtezőcsoport mindegyikéből az első kettő jut ki a 24 csapatos kontinensviadalra. A maradék három helyért 12 csapat küzdhet meg a pótselejtezőkön, melyben - a Nemzetek Ligájában kivívott nyolcadik helynek köszönhetően - szinte biztosan szerepelhetne a magyar válogatott, amennyiben nem jár sikerrel a hagyományos selejtezőkön. Az A, B és C divízió "pótvizsgára szoruló" csapatainak ugyanis egyaránt négy-négy hely jár. Ez azt jelenti, hogy a magyarok sikertelen selejtezősorozat esetén csak akkor nem javíthatnak a pótselejtezőn, ha a Nemzetek Ligájában előtte végző hét együttesből - a holland, a horvát, a spanyol, az olasz, a dán, a portugál és a belga - legalább négy lemaradna az Eb-részvételt jelentő első két helyről a saját selejtezőcsoportjában.

A németországi Eb-t 2024-ben június 14. és július 14. között rendezik.

A 2024-es labdarúgó Európa-bajnok selejtezőinek csoportbeosztása:

A csoport:

Spanyolország, Skócia, Norvégia, Georgia, Ciprus B csoport:

Hollandia, Franciaország, Írország, Görögország, Gibraltár C csoport:

Olaszország, Anglia, Ukrajna, Észak-Macedónia, Málta D csoport:

Horvátország, Wales, Örményország, Törökország, Lettország E csoport:

Lengyelország, Csehország, Albánia, Feröer-szigetek, Moldova F csoport:

Belgium, Ausztria, Svédország, Azerbajdzsán, Észtország G csoport:

MAGYARORSZÁG, Szerbia, Montenegró, Bulgária, Litvánia H csoport:

Dánia, Finnország, Szlovénia, Kazahsztán, Észak-Írország, San Marino I csoport:

Svájc, Izrael (érted, Európa-bajnokság... - a szerk.), Románia, Koszovó, Fehéroroszország, Andorra J csoport:

Portugália, Bosznia-Hercegovina, Izland, Luxemburg, Szlovákia, Liechtenstein

Frissítés: Rossi: lehetett volna sokkal nehezebb csoportunk

"Lehetett volna sokkal nehezebb csoportunk, de természetesen ennél jobb csoportot is el tudtam volna képzeni. Nem szabad, hogy megtévesszen bárkit is, hogy bennünket sorsoltak a legerősebb kalapból, hiszen a szerbek a világranglistán előttünk állnak, és kint lesznek a világbajnokságon is" - értékelte a sorolást Marco Rossi szövetségi kapitány a magyar szövetség honlapján.

"A szerbek mellett a montenegróiakat és a bolgárokat is ismerjük a közelmúltból az egymás elleni mérkőzéseinkről, ám az ellenük elért eredményekből nem lehet kiindulni, mert két-három év alatt nagyon sokat változhatnak az erőviszonyok a mai labdarúgásban" - tette hozzá.

Rossi és játékosai két riválisról kellemes emlékeket őrizhetnek: 2020 őszén a nemzeti együttes 3-1-re győzött Bulgária vendégeként az Eb-pótselejtező elődöntőjében, míg Szerbiát idegenben 1-0-ra verte, hazai pályán pedig 1-1-es döntetlent játszott a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban, amelyből csoportelsőként feljutott. Rossi regnálása idején a magyarok Montenegróval is találkoztak már, de 2019 szeptemberében a podgoricai barátságos mérkőzésen 2-1-re kikaptak. Litvániával viszont meglehetősen régen, 2015 nyarán csapott össze legutóbb a magyar csapat, amely akkor Debrecenben 4-0-ra győzött barátságos találkozón.

A legérdekesebbnek a C jelű ötös ígérkezik, ugyanis az előző Eb két döntőse, az aranyérmes Olaszország és az ezüstérmes Anglia is odakerült, ráadásul Ukrajna társaságában. Szintén ebbe a csoportba kapott besorolást Málta és az az Észak-Macedónia, amely a vb-pótselejtező márciusi elődöntőjében kiejtette a sokkal esélyesebb Squadra Azzurrát, amely így sorozatban másodszor maradt le a vb-ről.

(MTI)