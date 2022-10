Sport :: 2022. október 31. 16:48 ::

A bosnyákok lemondták az oroszok elleni edzőmérkőzést

Bosznia-Hercegovina labdarúgó szövetsége (NFSBIH) hétfőn a széleskörű kritikát figyelembe véve lemondta az orosz válogatott elleni, novemberre tervezett barátságos mérkőzést.

A találkozót közel két hónappal ezelőtt jelentették be, de az nagy ellenkezést váltott ki az ország legismertebb játékosai - egyebek mellett a csapatkapitány Edin Dzeko, illetve Miralem Pjanic is nemtetszését fejezte ki -, illetve a sportág nemzetközi, különösen ukrán sportvezetői, valamint a helyi politikusok körében is. A mérkőzést november 19-én, egy nappal a katari világbajnokság kezdete előtt rendezték volna Szentpéterváron.

A világbajnokságra a bosnyákok nem jutottak ki, az oroszok pedig nem vehetnek részt rajta, mert februárban a sportág nemzetközi (FIFA) és európai szövetsége (UEFA) is eltiltotta őket az ukrajnai háború miatt. Így a selejtezőben hiába értek el pótkvalifikációra jogosító helyezést, azon már nem indulhattak el.

Az orosz válogatott legutóbb tavaly novemberben játszott tétmérkőzést, amikor 1-0-ra kikapott Horvátország vendégeként világbajnoki selejtezőn. Azt követően Kirgizisztánban lépett pályára szeptember végén, és 2-1-re nyert vendégként. Novemberben a világbajnoki résztvevő Iránnal van még idénre lekötve barátságos mérkőzésük az oroszoknak.

(MTI)